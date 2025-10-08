Les Jornades Europees del Patrimoni convidaran a redescobrir l'arquitectura de Manresa

Manresa es prepara per viure un cap de setmana dedicat a la descoberta del seu patrimoni amb la celebració de les Jornades Europees del Patrimoni. Del 10 al 12 d'octubre, la ciutat oferirà una àmplia programació d'activitats que conviden a explorar espais habitualment tancats al públic, participar en itineraris guiats o resoldre enigmes en equipaments històrics. L'edició d'enguany posa l'accent en l'arquitectura com a testimoni de la història i la identitat manresana, amb la col·laboració d'entitats culturals, museus i institucions locals.
Un cap de setmana per viure el patrimoni
Les activitats arrencaran divendres al Museu de l'Aigua i el Tèxtil amb Robatori al museu!, un joc de pistes familiar que proposa resoldre un misteri entre les sales del centre. A la mateixa hora, la doctora Anna Orriols oferirà a la Basílica de la Seu la conferència Llegendes i prodigis als retaules gòtics de la Seu, que aprofundirà en l'univers simbòlic d'aquestes obres medievals.
El dissabte, la jornada començarà amb una visita guiada al patrimoni del Vilar, a Castellbell i el Vilar, organitzada pel Centre d'Estudis del Bages. Paral·lelament, el Museu de l'Aigua i el Tèxtil proposa l'itinerari El ramal de Puigberenguer, que permet conèixer el sistema històric de distribució de l'aigua i la seva importància en el desenvolupament de la ciutat.
Portes obertes i activitats familiars
Al llarg del dia, diferents equipaments obriran portes de manera gratuïta. El Museu de l'Aigua i el Tèxtil, la Basílica de la Seu, el Carrer del Balç i el Museu del Barroc de Catalunya oferiran visites lliures i activitats autoguiades. Al Museu de Manresa es podrà visitar l'exposició L'Assemblea Democràtica del Bages: una pionera oposició al franquisme, produïda dins del programa Memòria en Xarxa.
A més, l'arqueòleg Eduard Sánchez conduirà la visita La història sota terra a la Seu, que permetrà descobrir el patrimoni ocult sota el temple. La jornada culminarà al Museu de l'Aigua i el Tèxtil amb La fàbrica en marxa. Embarrats al museu, una visita teatralitzada que recrea l'ambient industrial del segle XIX.
El Museu del Barroc, punt de trobada entre passat i creativitat
El Museu del Barroc - Museu de Manresa proposa La festa Barroca, una activitat familiar autoguiada que converteix els visitants en protagonistes d'una missió per endreçar el museu després d'una gran celebració. L'activitat combina joc i aprenentatge per acostar el públic a l'art i la cultura dels segles XVII i XVIII. A més, l'Espai de Creativitat Familiar oferirà racons de lectura i expressió artística per a totes les edats.
El patrimoni arqueològic, protagonista de diumenge
Diumenge 12 d'octubre, el Museu de l'Aigua i el Tèxtil obrirà espais habitualment tancats al públic amb El Museu secret, mentre que el Museu del Barroc i el Museu de Manresa oferiran activitats familiars i tallers. Entre elles, destaca Paraules justes, un taller infantil que convida a reflexionar sobre el llenguatge i la convivència, i la visita al jaciment dels Plans de Santa Caterina, on els visitants podran descobrir restes romanes, medievals i modernes.
Una mirada al passat per entendre el present
Les activitats continuaran més enllà del cap de setmana: el dissabte 18 d'octubre es farà una visita comentada a l'exposició L'Assemblea Democràtica del Bages, guiada per antics membres del moviment.
Les Jornades Europees del Patrimoni, impulsades pel Consell d'Europa i la Comissió Europea i coordinades a Catalunya per l'Agència del Patrimoni Cultural, tornen a convertir Manresa en un espai obert a la història, la memòria i la descoberta del seu patrimoni arquitectònic.