El Clam 2025 portarà a Manresa i Navarcles grans estrenes internacionals i homenatges únics

El Clam 2025 es consolida com una cita de primer nivell per als amants del setè art i per als qui veuen en el cinema una eina de reflexió social. La nova edició, que tindrà lloc del 17 al 26 d'octubre a Manresa i Navarcles, arriba amb estrenes molt esperades, una programació que combina grans noms internacionals i un cicle dedicat a la memòria del feixisme. A més, atorgarà els seus Premis d'Honor a Abderrahmane Sissako, Pilar Aymerich, Esteve Riambau i Jordi Bordas.
Estrenes internacionals de primer nivell
El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya alça el vol amb un cartell espectacular. Entre els títols més destacats hi ha l'estrena catalana del guanyador del premi al millor film a Venècia, Father Mother Sister Brother, de Jim Jarmush, amb Adam Driver i Cate Blanchett com a protagonistes. El film La voz de Hind, de Kaouther Ben Hania, guardonat amb el gran premi del jurat i símbol de la resistència contra la guerra de Gaza, serà el que inaugurarà el festival.
La programació inclou fins a onze films preseleccionats pels seus països als Oscar 2026, entre els quals hi ha la Palma d'Or a Canes, Un simple accidente, de Jafar Panahi, i obres de directors tan reconeguts com Joaquim Trier, Kleber Mendonça Filho, Mstyslav Chernov, Diego Céspedes, Agnieszka Holland, Park Chan-Wook, Hasan Hadi, Alireza Khatami i Oliver Laxe amb la representant espanyola Sirat.
Altres estrenes rellevants són Resurrection, de Bi Gan, premi especial del jurat a Canes, i Los domingos, d'Alauda Ruiz de Azúa, recent guanyadora de la Concha de Oro a Sant Sebastià. La trajectòria del Clam reforça la seva aposta per títols que acaben sent reconeguts internacionalment, com ja va succeir amb 20 días en Mariupol i No other land, guanyadors dels darrers Oscar al millor documental.
Cicle contra l'oblit i empremta social
Fidel a la seva vocació social, el Clam 2025 dedica un cicle a la memòria històrica i als orígens del feixisme. Sota el títol Les altres zones d'interès, es projectaran obres mestres com La zona de interés, de Jonathan Glazer; Ven y mira, d'Elem Klimov; Peppermint Candy, de Lee Chang-dong; El conformista, de Bernardo Bertolucci; Shoah, de Claude Lanzmann, i Je n'avais que le néant - Shoah par Lanzmann, de Guillaume Ribot.
Aquest programa es completarà amb debats, lectures de textos i una gran exposició fotogràfica dedicada a Pilar Aymerich als Cinemes Bages Centre de Manresa. A més, cada sessió comptarà amb la participació de testimonis i entitats vinculades a les temàtiques tractades, per afavorir un debat enriquidor i proper a la realitat social.
Premis d'Honor 2025
Enguany, el Clam vol reconèixer figures essencials de la cultura i del cinema amb els seus Premis d'Honor:
- Abderrahmane Sissako (Kifa, 1961), director malià de referència mundial, autor de films com Bamako i Timbuktu, amb un cinema poètic i compromès.
- Pilar Aymerich (Barcelona, 1943), fotògrafa clau en la documentació de les lluites socials, feministes i culturals des del franquisme fins a la democràcia.
- Esteve Riambau (Barcelona, 1955), crític, historiador i director de la Filmoteca de Catalunya, reconegut per la seva tasca de preservació i difusió cinematogràfica.
- Jordi Bordas (Manresa, 1960), crític i divulgador essencial del cinema a la Catalunya Central, amb una trajectòria marcada pel seu paper al Cineclub Manresa, que celebra 70 anys.
Un festival que mira al futur
El Clam 2025 confirma la seva voluntat de créixer i consolidar-se com una de les cites cinematogràfiques de referència a Catalunya. Amb la seva barreja de cinema internacional de primer nivell, mirada crítica sobre la realitat social i reconeixement a figures clau de la cultura, el festival reforça el seu paper com a punt de trobada entre l'art, el pensament i la comunitat.
Manresa i Navarcles es preparen, doncs, per convertir-se durant deu dies en capitals del cinema social i crític, amb una programació que promet emocionar, fer pensar i obrir nous horitzons.