Manresa, capital del cinema en català: supera en projeccions per sala grans ciutats com Barcelona

Manresa continua essent una de les ciutats de Catalunya on, en xifres absolutes i relatives, es van programar més sessions de pel·lícules de cinema en català, tant originals com doblades, a les seves sales comercials durant el 2024. Els Cinemes Bages Centre de Manresa van programar un total de 1.758 projeccions en català durant tot l'any, 990 doblades al català i 768 originals en català, un 9% més que l'any anterior.
Tot i així, respecte d'altres poblacions del país, les dades s'han igualat, senyal que bona part de les sales prenen consciència respecte a la llengua. Si el 2023, en xifres absolutes, Manresa només era superada per Barcelona, el 2024, Lleida i Sabadell també van sobrepassar la capital del Bages, tot i que són ciutats significativament més grans i amb més sales. A Lleida es van fer 2.143 projeccions en català i a Sabadell 1.971. Per darrere hi van quedar Terrassa (1.559) i Girona (1.559), també més sales comercials.
El lideratge manresà és encara més clar en xifres relatives, ja que la capital del Bages és la ciutat amb menys sales de projecció de les principals ciutats del llistat. En el cas de Barcelona, amb 4.358 projeccions, cal tenir en compte que entre cinemes i multicinemes té vint-i-tres espais a la ciutat -amb diverses sales la majoria- de manera que els Cinemes Bages Centre de Manresa, els supera en projeccions per nombre de sales.
Aquestes dades són només per a les projeccions de cinema a les sales comercials, en el cas de Manresa, els Cinemes Bages Centre. No contemplen les projeccions de la programació del Cineclub -on Manresa també és un referent-, o del Cicle Gaudí, incorporades recentment a la programació de la ciutat.