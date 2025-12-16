La Fira de Nadal i Entitats omple de vida el centre de Súria i reparteix els premis nadalencs

La Fira de Nadal i Entitats va omplir d'animació el centre urbà de Súria aquest diumenge 14 de desembre amb una àmplia programació d'activitats comercials, culturals i lúdiques. La jornada va servir també per lliurar els premis del 5è concurs Il·luminem el Nadal! i per donar el tret de sortida a la campanya comercial nadalenca.
Una fira amb activitats per a tots els públics
La celebració va portar botigues obertes, parades, tallers, nadales, sessions de zumba, inflables i el repartiment de coca i xocolata, així com activitats destacades com la visita del Patge Reial i el Tió de Nadal. Els principals escenaris de la programació van ser la plaça de Sant Joan i la plaça de la Serradora, que van concentrar bona part de l'afluència de públic al llarg del matí i migdia.
L'animació musical va anar a càrrec de la Xaranga BinBonBand, que va contribuir a crear un ambient festiu i familiar al centre de la vila durant tota la jornada.
Àmplia participació del teixit associatiu
La Fira va comptar amb la participació de nombroses entitats locals, que van disposar d'un espai per donar a conèixer les seves activitats. Hi van prendre part Amics de Coaner, l'Associació de Voluntaris, Càritas Parroquial, el Centre Excursionista, el Club d'Escacs, el Club Karate Bages, la Colla Castellera Salats, l'Escaldats Club Esportiu, el Foment Cultural, Rodamón Slot, la Societat Atlètica de Súria, la Societat Coral La Llanterna i els Trabucaires del Tro Gros.
Com en edicions anteriors, la Fira va tenir com a objectiu donar inici a la campanya comercial de Nadal i Reis i, alhora, reforçar la visibilitat i la difusió del teixit associatiu de la vila.
Inici de la campanya Rasca i guanya de Nadal
Coincidint amb la celebració de la Fira, es va posar en marxa la campanya comercial Rasca i guanya de Nadal, que ofereix fins a 120 premis de 100, 50 i 25 euros en vals de compra. Les butlletes es poden obtenir als establiments col·laboradors fins al proper 6 de gener, amb l'objectiu d'incentivar les compres al comerç local durant les festes.
Premis del 5è concurs Il·luminem el Nadal!
La cloenda de la Fira va incloure el lliurament dels premis del 5è concurs Il·luminem el Nadal!, a càrrec de representants del Consell Municipal dels Infants i de la regidora d'Esports i Festes, Alba Martínez. El veredicte d'aquesta edició va ser el següent: primer premi per a Olga Romeo Rodríguez; segon premi per a José Carmona Valle; tercer premi per a Cristina Peña Martínez; quart premi per a Tina Morera Reguant; i cinquè premi per a Jennifer Nieto Barrera.
El jurat del concurs va estar format per membres del Consell Municipal dels Infants, que el dijous 11 de desembre van fer el recorregut de valoració de les candidatures presentades. Els premis van consistir en vals de compra per als establiments adherits a Súria Punt Comercial.