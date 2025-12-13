El públic es reparteix entre la Fira de Santa Llúcia i els ciris i parades de la Seu

Com cada 13 de desembre, el claustre de la Basílica de la Seu s'ha omplert de ciris en honor a Santa Llúcia el dia de la seva festivitat. Un dia que enguany cau en dissabte i coincideix amb l'inici de la Fira de Santa Llúcia, que continuarà diumenge a la plaça Major. Aquest dissabte, a banda dels ciris, les paradetes s'han arrenglerat a la Baixada de la Seu, mentre que no molt lluny d'allà, més paradistes oferien els seus productes de Nadal a la plaça Major.
Al tenir una data fixa en el calendari, la diada de Santa Llúcia -amb els ciris i les parades a la Baixada de la Seu- no coincideix sempre amb el cap de setmana, que és quan se celebra la Fira davant l'Ajuntament. En aquesta ocasió, la coincidència ha permès repartir el públic entre els dos espais i millorar el trànsit de persones entre les parades.
Tant el claustre, amb tot de lluminàries als peus de Santa Llúcia, com la Baixada de la Seu han viscut un constant d'anar i venir de visitants, devots o no, que han volgut tastar la fira a peu de temple, fet que ha repartit el públic entre els dos espais i la densitat de gent no ha estat tant espessa com en altres edicions. La Fira de Santa Llúcia continuarà aquest diumenge a la plaça Major, amb un programa ple d'activitats per a totes les edats, des del tió solidari fins a exhibicions, poesia i tallers.