Manresa es prepara per a una Fira de Santa Llúcia plena d'activitats i novetats

Manresa ultima els detalls per celebrar una nova edició de la Fira de Santa Llúcia, el tradicional mercat de Nadal que tindrà lloc el 13 i 14 de desembre a la plaça Major i, dissabte, també a la Baixada de la Seu. Durant tot el cap de setmana, el Centre Històric s'omplirà d'expositors amb productes artesans, decoració nadalenca, flors i plantes, figures de pessebre, alimentació i tota mena de regals per preparar les festes.
Noves propostes gastronòmiques i sorteig dels comerciants del Centre Històric
Una de les principals novetats d'enguany és el Pintxo Loto de Santa Llúcia, una proposta impulsada per restauradors i comerciants del Centre Històric. Se celebrarà dissabte 13, de 12 a 2/4 de 3 del migdia, amb la participació dels establiments el Graner, En Sirio, L'Alzina, La Gracia, Llunàtics, Plácido, la Vermuteria Santa Rita i Voci.
A les 3, a la plaça Sant Ignasi Malalt, es farà un sorteig de productes entre les persones participants. A més, Vinalium oferirà un tast de vi calent i de vermut dissabte i diumenge a la 1 del migdia.
Tradició i música per celebrar Santa Llúcia
Com és habitual, la festivitat de Santa Llúcia inclourà l'ofrena de ciris al claustre de la basílica de la Seu, que obrirà de 9 del matí a 8 del vespre el dissabte. A les 11 se celebrarà la missa solemne i, a les 12, l'alumnat del Conservatori Municipal de Música de Manresa oferirà un concert al claustre.
A la tarda, la música i l'ambient festiu arribaran al carrer:
- 17.30 h: espectacle itinerant de percussió amb Batrakes
- 18 h: cantada de nadales de l'Orfeó Manresà a la Baixada de la Seu
Espectacles familiars, poesia i tallers creatius
El programa inclou activitats per a totes les edats. El dissabte destaca l'espectacle Fades de Neu (18 h, plaça Major), una proposta visual i musical per a tota la família de la companyia Actua Produccions.
A les 8 del vespre, a la Sala Gòtica de la Seu, la companyia Els Carlins presentarà Nadal en Vers, un recital de poesia nadalenca amb entrada gratuïta, però amb reserva prèvia al web de Manresa Turisme.
Durant tot el cap de setmana hi haurà tallers:
- Taller del Bosc (dissabte, 11-13 h): creació de postals amb tècnica d'estergir i fusta reutilitzada
- Fundació La Xarranca (dissabte tarda i diumenge): pinta cares i tallers de decoració nadalenca
Els infants també podran visitar i fer cagar el Tió Gegant a la plaça Major, dissabte i diumenge al matí i en diversos horaris a la tarda. Els tiquets tenen un preu solidari d'1 euro en benefici de La Marató.
Cultura popular i xocolatada final
Diumenge, la plaça Major acollirà una ballada del Grup de Dansa Cor de Catalunya a la 1 del migdia. Les activitats de la fira es tancaran amb una xocolatada de comerç just, diumenge a les 6 de la tarda, organitzada per Manresa municipi pel Comerç Just.
Organització
La Fira de Santa Llúcia està organitzada per l'Ajuntament de Manresa, Manresana d'Actius Turístics, Museus i Fires, i forma part del conjunt de propostes nadalenques de la ciutat.