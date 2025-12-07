Aquests seran els actes del cap de setmana de La Marató al Bages i el Moianès

El 14 de desembre se celebrarà una nova edició de La Marató de la CCMA que, com sempre, es viu a tot els municipis del país amb actes des de fa setmanes. El Bages i el Moianès no en són aliens i fa dies que els seus pobles gaudeixen d'activitats solidàries de tots mena.
El proper cap de setmana, coincidint amb l'emissió del programa especial a TV3 i Catalunya Ràdio, és el més dens de tots. Per evitar que ningú no es perdi, NacióManresa ha endreçat la llista d'actes que es portaran a terme a les dues comarques de divendres a diumenge.
Manresa
Institut Lacetània - ProTreball
Decorem el teu Nadal
Data: 12/12/2025 Hora: 10.30 Lloc: Plaça Sant Domènec
L'entitat informa: L'alumnat dels PFI-PTT dels perfils Aux. de Fabricació Mecànica i Aux. de comercialització de Lacetània, han treballat conjuntament en la creació d'una decoració nadalenca: diferents figures de Nadal fetes manualment amb acer polit, pintades, decorades i embolicades per a la seva venda.
AFA Institut Escola Manresa
AFA IE Manresa amb La Marató
Data: 12/12/2025 Hora: 16.30 Lloc: Institut Escola Manresa
L'entitat informa: Paradetes solidàries de manualitats nadalenques i berenar solidari per La Marató.
Centre d'educació l'Espill
Berenar solidari
Data: 12/12/2025 Hora: 17.00 Lloc: Pati de l'escola
L'entitat informa: Punt de venda de berenars casolans realitzats per mestres i personal de l'escola.
AFA Escola sant Ignasi
Caminada per La Marató
Data: 12/12/2025 Hora: 18.00 Lloc: Caminada per l'Anella Verda de Manresa
L'entitat informa: Des de l'Escola Sant Ignasi organitzem una caminada pels voltants de l'escola. La caminada està oberta a tot el barri.
Associació de veïns Barriada Saldes Plaça Catalunya
Ball en línia i entrepà solidari
Data: 13/12/2025 Hora: 10.30 Lloc: Plaça Catalunya
L'entitat informa: Tots els diners recaptats amb els entrepans solidaris aniran destinats La Marató. A la mitja part del ball amb línia es muntarà un puzle per La Marató
AFA Vedruna Manresa
Pessebre Vivent amb rifa
Data: 13/12/2025 Hora: 18.00 Lloc: Escola Vedruna Manresa
L'entitat informa: Activitat solidària per La Marató Enguany, aprofitant la celebració del nostre pessebre vivent, organitzarem una rifa solidària. Durant tot l'esdeveniment vendrem tires de rifa, i la recaptació íntegra es destinarà a La Marató.
Moià
Escola Pia de Moià
Cantada de nadales i xocolatada
Data: 12/12/2025 Hora: 16.00 Lloc: Plaça del CAP
L'entitat informa: L'Escola Pia de Moià ofereix una cantada de Nadales i una xocolatada solidaria a favor de La Marató.
Balsareny
Comissió de la Festa dels Traginers
Quinto del Traginer
Data: 14/12/2025 Hora: 18.00 Lloc: Centre Instructiu i Recreatiu El Casino
L'entitat informa: Realització del tradicional Quinto del Traginer amb la persona que canta els números, anomenada lloro, ho fa amb dites i acudits ja siguin tradicionals o relacionats amb Balsareny. Tots els beneficis d'aquest Quinto van destinats a la Marató 3CAT.
Calders
Ajuntament de Calders
Calders amb La Marató
Data: 13/12/2025 Hora: 10.00 Lloc: Centre cívic
L'entitat informa: Activa't per La Marató; activitats esportives per a tots els públics a càrrec del club futbol de Calders.
Data: 13/12/2025 Hora: 17.30 Lloc: Centre cívic
L'entitat informa: Teatre a càrrec de l'Elenc Calderí, per La Marató.
Data: 14/12/2025 Hora: 10.00 Lloc: Casal
L'entitat informa: Matinal de jocs de taula per la Marató, a càrrec de l'Associació Caldaus.
Cardona
Associació dones de Cardona
Manualitats de Nadal
Data: 14/12/2025 Hora: 10.15 Lloc: Plaça de la Fira de Dalt
L'entitat informa: Parada de manualitats de Nadal i també altres manualitats fetes per les dones de l'Associació.
Castellterçol
Esbart Rosa d'Abril de Castellterçol
L'esperança és el regal
Data: 14/12/2025 Hora: 17.30 Lloc: Centre Espai Escènic de Castellterçol
L'entitat informa: Els grups infantils i juvenil de l'Esbart Rosa d'Abril, com ja és tradició, oferiran un recull de danses amb un fil conductor: aquest Nadal no volem tantes joguines ni objectes materials, volem regalar esperança!
Collsuspina
Penya Barcelonista Collsuspina
Tirada de bitlles catalanes
Data: 14/12/2025 Hora: 09.00 Lloc: Espai de Cal Mas
L'entitat informa: Tirada de bitlles catalanes on participaran 21 equips de les comarques Moianès, Lluçanès, Osona i d'altres. Els equips estan formats per 5 jugadors i alguns suplents que faran dues partides, 18 tirades.
El Pont de Vilomara
Dones contra el Càncer d'El Pont de Vilomara
El Pont de Vilomara i Rocafort per La Marató
Data: 14/12/2025 Hora: 10.00 Lloc: Plaça Major
L'entitat informa: Fira de Santa Llúcia solidaria, tómbola solidaria i activitats de ball a la plaça.
Marganell
Ajuntament de Marganell
Pernilada solidària
Data: 13/12/2025 Hora: 21.00 Lloc: Sala Polivalent del Cafè
L'entitat informa: Sopar solidari per La Marató 2025, fem una pernilada per a tothom. El preu de l'activitat és de 12 euros per persona, on tot anirà destinat a la causa. Places limitades trucant a l'Ajuntament.
Torneig de ping-pong
Data: 14/12/2025 Hora: 10.00 Lloc: Sala Polivalent del Cafè
L'entitat informa: Torneig de ping-pong solidari. El preu d'entrada es de 3 euros per persona on aniran íntegrament a La Marató. Accés lliure a tothom trucant a l'Ajuntament.
Monistrol de Montserrat
Monistrol Tennis Taula Club
IV Torneig Nadal tennis taula
Data: 14/12/2025 Hora: 10.00 Lloc: Sala Joan Carles Amat
L'entitat informa: Torneig popular de tenis taula, categories junior i sènior i premis per a totes les categories, amb preu d'inscripció de 5 . Recaptació íntegra per La Marató.
Navarcles
Societat Coral Harmonia
La Quina solidària
Data: 14/12/2025 Hora: 17.00 Lloc: Av. Generalitat , 1. Teatre Auditori de Navarcles
L'entitat informa: Una quina on se sortegen molts premis, que els comerciants i restauradors han donat per tal de poder fer aquest acte.
Rajadell
Ajuntament de Rajadell i ACR
Jocs de taula
Data: 14/12/2025 Hora: 17.00 Lloc: Sala ACR Rajadell
L'entitat informa: Vine a passar una tarda divertida i plena de rialles compartint jocs de taula amb gent de totes les edats! Porta els teus jocs preferits o descobreix-ne de nous! L'objectiu és senzill: jugar, compartir i passar-ho bé entre tots. Activitat oberta, familiar i per a tots els nivells.
Tradicional quinto
Data: 14/12/2025 Hora: 18.00 Lloc: Sala ACR Rajadell
L'entitat informa: Vine a gaudir del Quinto més especial, perquè tots els diners recaptats es destinen íntegrament a La Marató. Com cada any, comptem amb premis oferts per empreses i artesans del poble, que sortejarem entre els participants.
Sallent
Biblioteca Sant Antoni Maria Claret
Parada de llibres de segona mà
Data: 12/12/2025 Hora: 16.00 Lloc: Plaça Sant Antoni Maria Claret
L'entitat informa: La Biblioteca de Sallent posa una parada de llibres de segona mà a la plaça. Es poden agafar a canvi d'un donatiu mínim d'un euro per La Marató. La setmana següent la parada es farà a la Biblioteca.
Espai Cultural Fàbrica Vella de Sallent
Concert Veus solidàries
Data: 14/12/2025 Hora: 18.00 Lloc: Espai Cultural Fàbrica Vella de Sallent
L'entitat informa: Concert exclusiu de cantants i alguna coral, per posar de relleu la Veu i per donar una mica de varietat al concert, d'aquí ve el seu nom.
Sant Feliu Sasserra
Comissió de Festes de Sant Feliu Sasserra
Dinar de La Marató
Data: 14/12/2025 Hora: 13.30 Lloc: Ateneu
L'entitat informa: Dinar de Nadal on tots els beneficis obtinguts aniran destinats a La Marató. Per mes informació, consultar a l'instagram de la Comissió de Festes de Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Shooter Club Pickleball & Health
Juga a Pickleball per La Marató
Data: 13/12/2025 Hora: 10.00 Lloc: Carrer el Camí del Grau, 33, Pol. Ind. El Grau
L'entitat informa: Juga a Pickleball per La Marató 2025. Descobreix aquest nou esport que hi juguen milions de persones a tot el món. Fes un gest per La Marató. De 10 a 14h i de 16 a 20h.
L'Onada Sant Fruitós
Concert benèfic
Data: 14/12/2025 Hora: 17.00
L'entitat informa: Concert benèfic, a càrrec de Pep Porras.
Sant Joan de Vilatorrada
Escola i AFA Joncadella
Xocolatada solidària
Data: 12/12/2025 Hora: 16.30 Lloc: Escola Joncadella
L'entitat informa: L'AFA de l'Escola Joncadella amb la col·laboració de l'Escola i l'empresa Hostesa, qui gestiona el menjador escolar, han organitzat una xocolatada solidària on també hi haurà jocs tradicionals pels infants. L'activitat es celebrarà a les instal·lacions de l'escola.
Societat Coral, Cultural i Recreativa La Verbena
Nadal de musical
Data: 14/12/2025 Hora: 18.00 Lloc: Ateneu La Verbena
L'entitat informa: Concert amb canons de Disney i Broadway.
Sant Salvador de Guardiola
Cercle Cultural La Guíxola
La Guíxola Cercle Cultural
Data: 14/12/2025 Hora: 10.15 Lloc: Cim del Montgròs de 668 metres alçada
L'entitat informa: La xocolatada es fa en el Cim del Montgròs. Tothom hi pot accedir en cotxe, moto, bicicleta o a peu. També es fa una llumeneta.
Sant Vicenç de Castellet
AMPA FEDAC Sant Vicenç
Rifa solidària al pessebre vivent de FEDAC Sant Vi
Data: 12/12/2025 Hora: 18.00 Lloc: Escola Fedac Sant Vicenç
L'entitat informa: Farem una llumineta on sortejarem diferents lots en benefici de La Marató. Els números es vendran en el transcurs del pessebre vivent que organitza l'escola.
Residencia Tercera edat l'Onada SVC
Paradeta per La Marató
Data: 14/12/2025 Hora: 16.00 Lloc: Residència i Centre de Dia St Vicenç de Castellet
L'entitat informa: Fem paradeta per vendre articles que han preparat manualment els residents. Material que s'està realitzant: bossetes d'olor, polseres de llana fetes amb ampolles de plàstic, clauers de pom-pom, porta espelma amb espelma petita, ambientadors d'olor.
Santpedor
Centre Excursionista 2 x 2 Santpedor
Camina, corre o pedala
Data: 14/12/2025 Hora: 09.00 Lloc: Plaça del Sindicat
L'entitat informa: Camina, corre o pedala! Gaudeix d'un recorregut pels voltants de Santpedor. Aportació: 5 euros + la voluntat La recaptació íntegra es destinarà a La Marató de 3Cat per impulsar la investigació del càncer.
Residència L'Onada Cal Jorba
Paradeta solidària
Data: 14/12/2025 Hora: 09.00 Lloc: Vestíbul Residència Cal Jorba
L'entitat informa: En el vestíbul de la residència hi hem instal·lat una botiga de venda de roba, complements i llibres de 2a mà a benefici de La Marató.
Súria
Rodamón Slot Súria
Rally scalextric per La Marató
Data: 14/12/2025 Hora: 09.00 Lloc: RODAMÓN SLOT SÚRIA
L'entitat informa: Cursa de rally slot a celebrar sobre 5 trams. Dues categories: toyota yaris i avant scalextric de qualsevol model.
Societat Coral La Llanterna
Cantada de Nadales
Data: 14/12/2025 Hora: 12.00 Lloc: Plaça de la serradora
L'entitat informa: Cantada de Nadales a l'aire lliure.