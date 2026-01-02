Cap d'Any festiu a Sant Fruitós amb activitats familiars i música en directe al pavelló

Sant Fruitós de Bages va acomiadar l'any amb una jornada plena d'energia i bon ambient al pavelló d'Esports, amb propostes pensades per a totes les edats. La festa de l'Home dels Nassos al matí i la celebració musical a la nit van reunir centenars de persones en un Cap d'Any marcat per la participació i l'ambient familiar.
Matí de festa amb l'Home dels Nassos
El dimecres 31 de desembre, el pavelló d'Esports de Sant Fruitós de Bages es va convertir en l'escenari principal de la celebració de Cap d'Any al municipi. Al matí, els més petits van ser els protagonistes de la festa de l'Home dels Nassos, que va comptar amb l'actuació del grup Peluxes. L'espectacle va oferir activitats i propostes plenes de màgia i diversió, amb un repertori basat en temes actuals i coreografies pensades tant per a infants com per a adults.
La resposta del públic va ser notable, amb més de 360 persones participant en aquest matí festiu, que va omplir el pavelló d'alegria i moviment. L'ambient va ser familiar i participatiu, amb una alta implicació de les famílies assistents.
Música i ambient festiu a la nit
La celebració va continuar al vespre amb una proposta musical pensada per a tots els públics. La Banda del Coche Rojo va oferir un concert enèrgic que va animar el públic assistent, seguit de la sessió de DJ Alegre, que va mantenir l'ambient festiu durant la nit. La participació en aquesta franja nocturna va ser comparable a la del matí, consolidant el pavelló com a punt de trobada del Cap d'Any al municipi.
Valoració positiva de la jornada
Des del consistori s'ha valorat molt positivament el desenvolupament de la jornada, que va transcórrer sense cap incident i amb un ambient marcat pel bon humor i la convivència. La combinació d'activitats infantils i propostes musicals va permetre que persones de totes les edats gaudissin d'un Cap d'Any animat i compartit a Sant Fruitós de Bages.