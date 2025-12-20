Viladordis recupera amb èxit l'arribada del Carter Reial

La recuperació de l'arribada del Carter Reial a Viladordis ha estat un èxit rotund, amb una gran participació de veïns de totes les edats i un ambient festiu que ha tornat a posar en valor una tradició nadalenca molt arrelada al barri, però que feia anys que no se celebrava.
Una tradició recuperada amb gran resposta ciutadana
Viladordis ha viscut una jornada plena d'il·lusió amb la recuperació de l'arribada del Carter Reial, una proposta impulsada per l'Associació de Veïns i Veïnes de Viladordis (AAVV) amb el suport del Casal de Viladordis. L'activitat ha aplegat un nombrós públic, format tant per veïnat del barri com per visitants d'altres municipis propers, com Manresa i Santpedor, que no s'han volgut perdre aquesta cita nadalenca.
L'alta assistència ha confirmat l'encert de la iniciativa i les ganes existents al barri de recuperar celebracions tradicionals que fomentin la convivència i el sentiment de pertinença.
Una arribada original malgrat el temps
Els patges reials han fet una arribada molt celebrada, entrant al barri amb sidecar, un detall que ha despertat somriures i aplaudiments entre els assistents. Tot i això, les inclemències meteorològiques han obligat a modificar el recorregut previst i han impedit que la comitiva fes la volta completa pel barri.
Malgrat aquest contratemps, els patges han arribat fins al Casal de Viladordis, on han estat rebuts amb un aplaudiment espontani i entusiasta que ha evidenciat l'expectació i la il·lusió generades per l'acte.
Protagonisme dels infants i esperit comunitari
Un cop al Casal, el Carter Reial s'ha adreçat al veïnat amb unes paraules en què ha destacat la importància de mantenir vives les tradicions i de reforçar els vincles comunitaris, especialment en aquestes dates tan assenyalades. Tot seguit, ha convidat els infants a pujar un a un per lliurar personalment les seves cartes, un dels moments més emotius de la jornada.
Aquest instant, carregat d'il·lusió, ha estat seguit amb atenció tant pels més petits com pels adults, en un ambient familiar i proper que ha marcat tota la celebració.
Vermut popular per allargar la trobada
La jornada festiva ha continuat amb un vermut popular organitzat pel Casal de Viladordis, que ha permès allargar la trobada i compartir una estona distesa entre el veïnat. Aquest espai de convivència ha reforçat encara més el caràcter comunitari de l'activitat.
Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de la recuperació de l'arribada del Carter Reial i s'ha destacat la gran participació com una mostra clara de la voluntat del barri de recuperar i consolidar tradicions que enforteixen la cohesió social i la vida comunitària a Viladordis.