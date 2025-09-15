Cineclub Manresa rep el Premi Nunes 2024 al millor fet cineclubista pel cicle Visuals

Cineclub Manresa ha estat distingit amb el Premi Nunes 2024 al millor fet cineclubista de la Federació Catalana de Cineclubs per l'organització del cicle Visuals. El guardó reconeix la tasca de foment de la creació audiovisual a la ciutat i consolida l'entitat com la més premiada en aquesta categoria.
Un projecte que impulsa el talent local
El cicle Visuals és un projecte conjunt de l'Ajuntament de Manresa i Cineclub Manresa que va néixer el 2008 amb l'objectiu d'impulsar la creació audiovisual i teixir una xarxa de professionals locals. Des d'aleshores, cada any es fa l'encàrrec a creadors del territori perquè desenvolupin propostes originals. Fins avui, de les setze edicions celebrades n'han sorgit 42 treballs, alguns dels quals han tingut recorregut en festivals i certàmens de cinema. Entre els autors que han participat al cicle hi ha noms com Gerard Quinto, Laura Casaponsa, Joan Jordi Miralles, Guillem Lafoz, Oriol Segon o Mònica Fornells, entre molts altres.
Segons destaca Cineclub Manresa, aquesta iniciativa ha estat clau per enxarxar persones que aspiren a dedicar-se professionalment al sector audiovisual i per consolidar un espai estable on compartir talent i experiència. L'històric complet de Visuals es pot consultar al web de l'entitat.
Lliurament del premi i reconeixement continuat
El premi es lliurarà dimarts 7 d'octubre a les 8 del vespre a la Filmoteca de Catalunya, en un acte que comptarà també amb els directors Isaki Lacuesta i Pol Rodríguez, guardonats amb el Premi Nunes a la millor pel·lícula catalana del 2024 per Segundo premio. Després del lliurament, es projectarà el film The Addiction d'Abel Ferrara, títol triat pels cineastes premiats.
Aquesta és la tercera ocasió en què Cineclub Manresa rep el Premi Nunes al millor fet cineclubista. Ja el va guanyar el 2016, pels actes del 60è aniversari de l'entitat, i el 2021, pels actes del 125è aniversari de la primera projecció de cinema a Manresa i del 60è aniversari del rodatge de Plácido a la ciutat. Amb aquest nou guardó, l'entitat es consolida com el cineclub més reconegut d'aquesta categoria, instaurada el 2016.