Manresa torna a l'època daurada del cinema amb les visites a l'Atlàntida

Manresa fa aquest dijous un viatge al passat amb les primeres sessions de les Visites a la Manresa Desconeguda dedicades al cinema Atlàntida i al seu germà, el Catalunya. En el marc de la Festa Major, un miler de persones s'endinsen en aquests espais tancats des de fa tretze anys i els han redescobert tal com eren. La ruta Catalunya a l'Atlàntida: dos cinemes emblemàtics ha ofert un recorregut ple de records, on la recreació teatral i audiovisual ha permès reviure la màgia de les grans estrenes i l'ambient d'una sala de projecció dels anys vuitanta i noranta.
Una experiència immersiva amb actors i crispetes
Les visites han començat al Kursaal, però ben aviat els grups s'han desplaçat fins als antics cinemes Atlàntida i Catalunya, situats al segon tram del passeig de Pere III. Allà, els assistents han entrat en un espai que semblava congelat en el temps: els passadissos, les sales i les butaques han recobrat vida amb la participació d'actors que representaven treballadors i espectadors.
Una jove repartia crispetes com si fos la dependenta del bar, dues dones buscaven insistentment la seva amiga Maria Àngels, i un altre actor, fent de porter, advertia als visitants de vigilar amb les rates. Tot plegat, petites escenes que han convertit la visita en una experiència immersiva i sorprenent. "Han transmès perfectament com era abans", explicaven alguns dels assistents sortint de la sessió.
Una projecció plena de nostàlgia
La visita ha culminat amb una projecció creada pel cineasta manresà Gerard Quinto, que ha recopilat imatges d'abans i les ha presentat amb un to nostàlgic. Els participants han pogut veure escenes d'aquell cinema que va marcar generacions de manresans i bagencs: cues que s'allargaven pel Passeig i el carrer Circunval·lació, les estrenes multitudinàries de films com Tiburón, Piraña o En busca del arca perdida, o la fusió amb el cinema Catalunya el 1987.
Com a cloenda, s'ha projectat un petit fragment de pel·lícula que els visitants s'han pogut endur com a regal, tancant una experiència que ha fet reviure, per unes hores, la màgia col·lectiva d'anar al cinema.
De Tiburón a la clausura del 2012
El cinema Atlàntida es va inaugurar el 27 d'agost de 1976 amb l'estrena de Jaws (Tiburón). Situat al costat del cinema Catalunya, tots dos establiments eren propietat de la família Padró i van funcionar com a espais independents fins que, el 1987, el Catalunya es va reconvertir en una sala més del complex. L'any següent es van inaugurar tres sales addicionals que van convertir l'Atlàntida en un multicinemes amb capacitat per a 2.246 espectadors.
Durant dècades va ser un punt neuràlgic de l'oci a Manresa, fins que l'empresa Espectacles Padró Cabot SL va decidir tancar-lo el 2012. Des d'aleshores, les sales havien quedat en silenci, fins avui, quan la Manresa Desconeguda els ha tornat a omplir de vida i d'històries.
Un èxit d'inscripcions en temps rècord
La gran expectació que han despertat aquestes visites ja es va evidenciar dilluns, quan l'Ajuntament va obrir inscripcions. En només 20 minuts es van esgotar les places inicials i finalment es van ampliar grups i habilitar reserves per garantir l'accés a totes les persones que s'hi van apropar presencialment a l'Oficina de Turisme. En total, un miler de persones recorren aquest dijous els antics Atlàntida i Catalunya al llarg de les sessions previstes.
Divendres, les visites als espais de repressió del 1975
Les Visites a la Manresa Desconeguda continuaran divendres amb un itinerari molt diferent: Octubre de 1975: els espais de repressió, que recorre els escenaris vinculats a la detenció i repressió d'activistes antifranquistes a la ciutat just abans de la mort de Franco. Les 400 places disponibles també es van exhaurir de seguida, i davant l'interès generat ja s'ha anunciat que el recorregut es repetirà a l'octubre coincidint amb la commemoració dels 50 anys d'aquells fets.