El Kursaal aixeca el teló de la nova temporada amb els espectacles de Festa Major

El Teatre Kursaal de Manresa obrirà aquesta setmana la programació de la nova temporada coincidint amb els actes de Festa Major. Entre dissabte 30 d'agost i dimarts 2 de setembre, el públic podrà gaudir d'una programació variada que combina comèdia, música i espectacles familiars. L'arrencada tindrà lloc amb la representació de Un sogre de lloguer, una obra escrita per Susanna Garachana i Jaume Viñas i protagonitzada per Joan Pera, que ja ha exhaurit totes les entrades.
Joan Pera inaugura la temporada amb una comèdia hilarant
Un sogre de lloguer serà el primer espectacle de la temporada. Es representarà a la Sala Gran del Kursaal el dissabte 30 d'agost, en dues sessions (18 h i 21 h). La peça, dirigida per Daniel Anglès i amb un repartiment format per Joan Pera, Muntsa Alcañiz, Júlia Jové i Edu Lloveras, es presenta com una comèdia d'embolics plena de malentesos, mentides i mitges veritats. L'expectació ha estat màxima i les entrades ja s'han venut totes.
Teatre familiar al Conservatori
L'endemà, diumenge 31 d'agost a les 17.30 h, serà el torn del públic familiar amb l'espectacle L'avi Tonet, de la companyia bagenca Jordi del Rio, programat per Imagina't i representat al Teatre Conservatori. L'obra explica, amb un to entranyable i divertit, la relació especial entre un nét i el seu avi, i com reviu els records d'aquesta connexió afectiva.
Humor i participació amb en Peyu
També diumenge 31 d'agost, però a la sala gran del Kursaal, en Peyu tornarà a Manresa amb el monòleg La ñiña bonita. La proposta, amb sessions a les 18 h i a les 21 h, combina humor, joc i participació del públic. Amb un bombo, 90 boles i un pernil com a premis simbòlics, el còmic ofereix un muntatge que difumina la frontera entre espectacle i joc col·lectiu.
Los Sirex, llegenda viva del rock
La programació especial de Festa Major es tancarà amb el doble concert de la històrica banda de rock and roll Los Sirex, que actuarà dilluns 1 i dimarts 2 de setembre a les 18 h a la sala gran. El grup farà un repàs dels seus grans èxits, com Si yo tuviera una escoba, Que se mueran los feos, San Carlos Club o El Tren de la Costa, en un espectacle que vol ser una experiència intergeneracional.
Venda d'entrades
Les entrades per als espectacles es poden adquirir a través de la web del Kursaal o a les taquilles del teatre, obertes de dimarts a dissabte de 11 h a 13 h i de 18 h a 20 h. Els preus són de 25 euros per Un sogre de lloguer i els concerts de Los Sirex (20 euros amb descompte per majors de 65, menors de 30 i Carnet Galliner), 20 euros per al monòleg d'en Peyu i 6 euros per a l'espectacle familiar L'avi Tonet.