La Imatgeria de Manresa es prepara per lluir esplèndida durant la Festa Major

Les figures de la Imatgeria de Manresa ja estan a punt per sortir al carrer durant la Festa Major. Aquest any s'han restaurat les corones dels Gegants Nous i s'ha repassat el pentinat i maquillatge de totes les figures, que viuran diversos actes destacats al llarg de la setmana, amb el Gegantnit, la cercavila popular i la tradicional ballada de diumenge com a grans cites.
Figures a punt i primera sortida
Durant les últimes setmanes, la Imatgeria de Manresa ha passat pel taller per posar-se a punt de cara a la Festa Major. Les corones dels Gegants Nous s'han restaurat i totes les figures -Gegants, Gegantons, Nans, Àliga i Lleó- s'han pentinat i maquillat perquè llueixin esplèndides en les sortides dels propers dies.
La primera serà aquest dimarts a les 9 del vespre, amb el trasllat de Casa Caritat al vestíbul de l'Ajuntament, on es podran visitar fins dissabte al matí.
Assaig obert i tallers infantils
El dimecres, a les 9 del vespre, la plaça Major acollirà un assaig obert del conjunt geganter, coincidint amb el Tap'Antic. Dijous, de 6 de la tarda a 8 del vespre, el pati de Casa Caritat tornarà a ser l'escenari del Miragegants, tallers infantils que permetran als més petits acostar-se al món dels gegants i la imatgeria.
Gegantnit i cercavila popular
Divendres serà el torn del Gegantnit, una cercavila nocturna amb la participació de les colles geganteres de la ciutat, que recorreran el Passeig i diversos carrers del Centre Històric fins arribar a la plaça Verge de l'Alba. Dissabte a la tarda, després del lliurament de rams a la Geganta, la Pubilla i la Gegantona, tindrà lloc la Tronada Manresana i la gran cercavila popular, amb la imatgeria i altres grups convidats. A 2/4 de 7, les colles arribaran a la plaça Major per oferir els balls populars.
Ballada de la Imatgeria
Diumenge al matí, la Imatgeria participarà al seguici fins a la Seu per a la Missa Solemne, i a la sortida tornarà a la plaça Major per a la tradicional Ballada de la Imatgeria. Tot seguit, hi haurà una ballada participativa amb el Ball del Rossinyol i la bolangera de Manresa, i també una ballada de sardanes on s'estrenarà la composició Manresa està de festa, de Laia Giralt Torrescasana, inspirada en melodies de la Festa Major.