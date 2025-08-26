El Museu de Manresa estrena «L'Assemblea Democràtica de Catalunya: una pionera oposició al franquisme»

El Museu de Manresa presentarà aquest divendres 29 d'agost l'exposició L'Assemblea Democràtica de Catalunya: una pionera oposició al franquisme, una proposta que vol posar en valor el paper del moviment unitari que, durant els darrers anys de la dictadura, va esdevenir clau per articular la lluita per la democràcia i les llibertats. La mostra es podrà visitar fins al 26 d'octubre a la sala d'exposicions del claustre del museu.
L'Assemblea de Catalunya va ser la gran plataforma unitària de l'antifranquisme. Partits polítics, sindicats, associacions i persones a títol individual hi van confluir amb uns objectius comuns, resumits en un lema que encara avui ressona: Llibertat, Amnistia i Estatut d'Autonomia.
Un relat de la resistència a Manresa i al Bages
L'exposició ofereix un recorregut històric que situa el context i l'activitat de les assemblees de Manresa i del Bages. Mostra com els activistes treballaven des de la clandestinitat, com patien la repressió i alhora eren capaços de mobilitzar milers de persones en actes com les celebracions de la Diada. També recull episodis de la lluita per salvar el patrimoni arquitectònic, així com les reivindicacions compartides a les fàbriques, als barris i al carrer.
El relat incorpora les aportacions dels moviments feminista i ecologista, que en aquells anys també van alçar la veu, ampliant el ventall d'una oposició que volia transformar no només el sistema polític, sinó també la societat. A la mostra es podran veure cartells originals de l'època, documentació històrica i peces del fons del museu, entre les quals destaquen litografies de Joan Miró i Josep Maria Subirachs.
Un projecte amb memòria i compromís
La mostra ha estat comissariada per Ignasi Perramon i Carrió, antic membre de l'Assemblea Democràtica del Bages, i ha comptat amb la col·laboració de l'Associació Memòria i Història de Manresa i la Secció de Cultura de l'Ajuntament de Manresa. El projecte s'emmarca dins la iniciativa Memòria en Xarxa, de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona, que enguany posa el focus en els moviments socials, veïnals, sindicals i estudiantils de la dècada dels seixanta i setanta, en el context del 50è aniversari de la mort del dictador Franco.
La inauguració tindrà lloc el dissabte 30 d'agost a les 7 de la tarda, amb les intervencions del comissari Ignasi Perramon i del president de l'Associació Memòria i Història de Manresa, Salvador Redó i Martí. En aquest mateix marc també es durà a terme la Descoberta 34, dedicada a explicar les dificultats i resistències que van envoltar la inauguració del monument a Pau Casals el 1976. L'acte comptarà amb la presència de l'artista i autor de l'obra, Josep Barés i Soler.
Activitats complementàries
L'exposició s'acompanya d'un ampli programa d'activitats paral·leles:
- Visita 1975: Els espais de la repressió: divendres 29 d'agost, de 17 a 20 h, un recorregut per escenaris vinculats a la detenció i repressió d'activistes manresans l'any 1975. (Visites esgotades).
- Taller participatiu d'escultura efímera: dissabte 30 d'agost, de 10 a 12 h, conduït per l'artista Txema Rico. Una proposta familiar per construir una escultura col·laborativa al claustre al voltant de la pau i el diàleg. Activitat gratuïta i sense inscripció prèvia.
- Visites comentades a l'exposició: dissabte 6 de setembre i dissabte 18 d'octubre, a les 11 h, a càrrec d'antics membres de l'Assemblea Democràtica del Bages. Activitat gratuïta amb inscripció prèvia al web del museu.
- Taller Paraules justes: diumenge 12 d'octubre, a les 10.30 h. Taller familiar conduït per Berta Fontboté Pradilla per elaborar pancartes i octavetes i reflexionar sobre l'expressió de les idees a l'espai públic. A partir de 6 anys, amb inscripció prèvia.
- Proposta educativa Repressió i oposició: el Bages s'enfronta a la dictadura: activitats per a l'alumnat de secundària i batxillerat, amb dinàmiques a l'aula abans i després de la visita.
Informació pràctica
L'exposició es podrà visitar del 29 d'agost al 26 d'octubre. L'horari serà de dijous a dissabte, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h (setembre), i de 10 a 18 h (octubre). Els diumenges i festius, l'horari serà de 10 a 15 h.
Amb aquesta mostra, el Museu de Manresa reafirma la seva voluntat de ser un espai de coneixement, memòria i divulgació històrica, posant en relleu el paper de les persones i col·lectius que, amb valentia i convicció, van contribuir a obrir el camí cap a la democràcia.