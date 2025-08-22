Aquest any, el programa Manresa Desconeguda tornarà a oferir als ciutadans i ciutadanes l'oportunitat de conèixer espais singulars de la ciutat. Les visites tindran lloc el dijous 28 i el divendres 29 d'agost i ja es podran reservar a partir del dilluns 25 d'agost a les 10 del matí, tant a través del web de Turisme Manresa com de manera presencial a l'Oficina de Turisme.
Dos itineraris singulars
La primera proposta serà la visita Del Catalunya a l'Atlàntida: dos cinemes emblemàtics, que transportarà els participants a les sales que durant dècades van ser punt de trobada per als amants del setè art. Els espais, aturats en el temps des del 2012, conserven encara tot l'equipament tècnic i, en un d'ells, es podrà veure una breu projecció sobre la seva història. Per tal de donar resposta a l'esperada alta demanda, s'han programat sessions al matí (9, 10, 11 i 12 h) i a la tarda (17, 18, 19 i 20 h).
Divendres 29 d'agost serà el torn de la ruta Octubre de 1975: els espais de repressió, que recordarà els fets succeïts a Manresa aquell any, amb detencions i persecucions a activistes just abans de la mort del dictador. El recorregut, d'una hora i mitja de durada, sortirà de Casa Caritat en tres torns: 17, 18.30 i 20 h.
Accessibilitat i inscripcions
Tot i que els itineraris no són plenament adaptats, es prendran mesures perquè les persones amb dificultats de mobilitat hi puguin participar. A més, les visites comptaran amb interpretació en llengua de signes.
Les places són limitades i les inscripcions s'han de fer al web de Turisme Manresa o a l'Oficina de Turisme (plaça Major, 20), oberta dilluns de 10 a 14 h i de 17 a 19 h, i de dimarts a dijous de 10 a 14 h.
Organització
Les visites de Manresa Desconeguda són organitzades per l'Ajuntament de Manresa, amb la col·laboració del Centre d'Estudis del Bages, Espectacles Soler i Cabot, Museu de l'Aigua i el Tèxtil, Fundació Turisme i Fires de Manresa, Grup de Teatre Paranys i CCOO, i amb la participació de l'Associació Memòria i Història de Manresa i Foment de la Memòria.