El Teatre del Foment Cultural de Súria celebra el seu centenari coincidint amb Els Pastorets

El Teatre del Foment Cultural de Súria està celebrant el seu centenari coincidint amb les representacions d'Els Pastorets, en unes festes de Nadal que han esdevingut també un homenatge a un segle d'activitat cultural i social ininterrompuda al municipi. L'aniversari posa en valor el paper del teatre com a espai de trobada, creació i identitat col·lectiva al llarg de cent anys d'història.
Un aniversari marcat per Els Pastorets
La commemoració del centenari va tenir lloc el passat dijous 25 de desembre, al final de la primera representació d'Els Pastorets de Súria d'aquesta temporada. L'acte va incloure els parlaments institucionals de la presidenta del Foment Cultural, Tat Serrat, i de l'alcalde de Súria, Albert Coberó, així com un brindis col·lectiu i la interpretació de la cançó Somnis, de Jaume Esquius i Miquel, una peça especialment emblemàtica per a l'entitat surienca.
L'elecció d'Els Pastorets com a marc de la celebració no és casual, ja que aquesta representació és un dels pilars de l'activitat del teatre i una de les tradicions culturals més arrelades a la vila, amb una continuïtat que s'ha mantingut al llarg de generacions.
Agraïment i compromís amb el poble
Durant la seva intervenció, la presidenta del Foment Cultural, Tat Serrat, va expressar l'agraïment a totes les persones que, al llarg d'aquests cent anys, han fet possible la trajectòria del Teatre del Foment Cultural. Serrat va definir el teatre com "un espai de cultura i una segona casa per a molts suriencs", recordant que ha estat escenari no només d'Els Pastorets, sinó també de moltes altres obres teatrals i actes culturals, socials i cívics.
La presidenta va subratllar que la gestió del teatre s'ha intentat fer sempre amb "una visió de poble, obrint les portes a tot tipus d'activitats i col·lectius", i va reafirmar el compromís de l'entitat de "seguir portant vida i cultura a Súria des d'aquest Teatre" en el futur.
Un testimoni viu de la història de Súria
Per la seva banda, l'alcalde Albert Coberó va destacar que el Teatre del Foment Cultural "ha estat testimoni de la història de Súria al llarg de l'últim segle". En el seu parlament, també va posar en valor la tradició d'Els Pastorets de Súria i va qualificar el Foment Cultural com "una de les entitats amb més energia del municipi", amb una forta implantació local i una trajectòria marcada pel "rigor i la feina ben feta".
Cent anys d'història i mirada al futur
L'actual Teatre del Foment Cultural va néixer el 25 de desembre de 1925 per iniciativa de la parròquia de Súria. Des d'aleshores, el recinte ha acollit de manera continuada representacions teatrals, temporades estables de l'entitat i nombrosos actes culturals, cívics i socials, consolidant-se com un dels espais culturals de referència del municipi.
El centenari també és present en l'actual temporada d'Els Pastorets de Súria amb la incorporació d'una cobla commemorativa dins del text original de l'obra de Josep Maria Folch i Torres. Les properes representacions tindran lloc els dies 1, 3, 4 i 6 de gener, totes a les sis de la tarda, mantenint viva una tradició que enguany s'entrellaça de manera especial amb la celebració dels cent anys del Teatre del Foment Cultural.