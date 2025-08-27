La pluja frena un Tap'Antic que apuntava a rècord

El Tap'Antic 2025 s'hauria pogut convertir en una edició de rècord si, just a l'hora punta, cap a 2/4 de 10 del vespre, no hagués caigut una tamborinada, curta, amb molta tempesta elèctrica i brama de trons, però poca precipitació, que ha espantat la gent que formava llargues cues a tots i cadascun dels establiments que oferien el seu tast gastronòmic i el seu pot de cervesa al Barri Antic de Manresa.
Ja des de primera hora del vespre visitants de tota la ciutat i de la comarca enfilaven amb paciència cues de facturació d'aeroport que serpentejaven i que en alguns carrers, en els de més densitat de bars, arribaven a competir per l'ocupació del sòl. A diferència d'altres anys, les fileres s'han format arreu, sense buits, mostra que els establiments cada vegada s'esforcen més en millorar la qualitat del mos, amb receptes originals i productes, o noms de productes, d'Estrella Michelin.
Com un ritual d'exploració gregària, els visitants vestits de Passeig han descoberts bars i restaurants nous i canvis de propietaris respecte de l'anterior edició, l'estiu de l'any passat, i de passada s'han trobat amb noves botigues i amb altres que han abaixat la persiana en el transcurs dels darrers mesos. Coses del Barri Antic.
Quan tot apuntava a un èxit rotund, la tempesta elèctrica ha avisat des del nord de la comarca, seguit d'un terrabastall amenaçador. I tot seguit la pluja. Una pluja discreta de gota grossa que anava i venia i que no s'ha allargat més de mitja hora. Tot i així, n'hi ha hagut prou perquè molts comensals hagin optat per no arriscar-se a una tempesta més intensa. Una tempesta que no ha arribat mai.
Acabat l'episodi, i amb els carrers de nou eixuts al cap de poca estona, els bars han recuperat part del botí perdut, ja sense l'alegria inicial de cues quilomètriques, però encara amb moltes hores per davant. El Tap'Antic finalitzarà amb grans números una edició que hauria pogut ser de "tot venut" general.
Sardanes, gegants i zumba
En paral·lel al Tap'Antic, la plaça Major ha acollit una ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Marinada i també un assaig a la fresca de la ballada de la imatgeria, que han funcionat com a complement cultural d'una vetllada eminentment golafre, i la plaça Sant Domènec, una sessió de zumba per cremar calories abans de començar a endrapar.