El Tap'Antic de la Festa Major de Manresa 2025 en imatges

El Tap'Antic 2025 ha viscut una edició multitudinària al Barri Antic de Manresa, amb cues llarguíssimes davant de tots els establiments participants, que han ofert tastos gastronòmics i cervesa. Des de primera hora del vespre, visitants vinguts d'arreu han omplert els carrers en una mena de ritual col·lectiu que, a més de la descoberta de tapes i receptes originals, ha permès també conèixer bars nous i canvis recents en el comerç de la zona. Tot apuntava a una edició de rècord, amb cues formades a tots els carrers i establiments.
Cap a dos quarts de deu, però, una tamborinada curta i intensa, amb molta activitat elèctrica i trons, però amb poca pluja, ha espantat bona part del públic i ha trencat la dinàmica de cues quilomètriques. Malgrat la davallada momentània, un cop passada la pluja i amb els carrers de nou eixuts, els bars han recuperat bona part del públic i la festa ha continuat fins tard, deixant una edició que, tot i no haver assolit el "tot venut" general, ha tancat amb un gran èxit de participació. Paral·lelament, la plaça Major i la plaça Sant Domènec han acollit sardanes, assaigs de gegants i una sessió de zumba, que han completat amb cultura i esport una vetllada marcada per la gastronomia.