El bus urbà de Manresa serà gratuït a les nits de Festa Major i funcionarà fins a les 4 de la matinada

El transport públic de Manresa es reforçarà durant la Festa Major amb gratuïtat del servei a partir de les 10 de la nit i ampliació d'horaris fins a les 4 de la matinada. L'objectiu és promoure l'ús del bus urbà i afavorir una mobilitat més sostenible durant els principals dies festius.
Més hores i més freqüència
Les línies nocturnes L9 (centre–Balconada) i L10 (centre–la Parada), estrenades aquest any, allargaran el servei fins a les 4 de la matinada del divendres 29 d'agost al dilluns 1 de setembre, quan el ball del Correfoc posarà el punt final a la Festa Major.
Pel que fa a la L5 (centre–Sant Pau–Viladordis), el reforç començarà a les 10 de la nit els dies 29 i 30, i a les 8 els dies 31 i 1, sempre amb servei fins a les 4 de la matinada. El servei inclourà també el barri dels Comtals. La línia 705 (centre–el Xup) ampliarà igualment el seu horari fins a la mateixa hora durant totes les jornades de Festa Major.
Llançadora al Parc de l'Agulla
Com a novetat destacada, i per segon any consecutiu, el diumenge 31 d'agost s'habilitarà un bus llançadora que connectarà el carrer Guimerà amb el Parc de l'Agulla, coincidint amb el Castell de Focs. Enguany, la freqüència s'incrementa amb sortides cada 15 minuts. El primer servei sortirà a 3/4 de 6 de la tarda i l'últim a 3/4 de 10 de la nit.
Un cop acabat el Castell de Focs, els assistents podran utilitzar gratuïtament la L10, amb parades properes al Parc de l'Agulla als carrers Alcalde Prunés i Pau Casals.
Compromís amb la mobilitat sostenible
Amb aquestes mesures, l'Ajuntament de Manresa vol facilitar els desplaçaments de la ciutadania durant els dies de Festa Major i reduir l'ús del vehicle privat. El reforç del transport públic es consolida així com un element clau per gaudir de la celebració amb més seguretat i sostenibilitat.