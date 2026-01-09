Sant Fruitós de Bages escalfa l'hivern amb una Festa Major plena de tradició i música

Sant Fruitós de Bages es prepara per viure una nova edició de la Festa Major d'Hivern amb una programació que combina tradició, cultura, propostes familiars, esportives i grans cites festives. Del 17 al 25 de gener, el municipi oferirà una quinzena d'activitats pensades per a tots els públics, amb actes emblemàtics vinculats al patró Sant Fruitós i amb novetats que reforcen el caràcter participatiu i transversal de la celebració.
El pregó i el teatre obren la Festa Major
La Festa Major d'Hivern arrencarà oficialment el dissabte 17 de gener amb la lectura del pregó, que tindrà lloc a les 6 de la tarda al Nexe - Espai de Cultura. Enguany, les encarregades de donar el tret de sortida seran la directora de la Coral i professora de música Anna Maria Riera Fontcoberta, com a pregonera, i la cantant i influenciadora Erola Jons, que assumirà el paper de pregonera jove.
La jornada inaugural continuarà al vespre amb una proposta teatral de primer nivell. A les 8 del vespre, el Teatre Casal Cultural acollirà l'obra Les mares, amb Fel Faixedas i Carles Xuriguera. Les entrades es poden adquirir anticipadament per 12 euros a través del web municipal.
Diumenge d'entitats, joc i teatre familiar
El diumenge 18 de gener començarà amb l'esmorzar de germanor entre les entitats del municipi i l'Ajuntament, a les 9 del matí al Nexe - Espai de Cultura. A la tarda, a partir de 2/4 de 4, l'Esplai serà l'escenari de la quarta edició del concurs de botifarra, amb inscripció prèvia a Mapfre Sant Fruitós abans del 16 de gener.
A les 6 de la tarda, la Xarxa de Teatre Infantil ha programat l'espectacle familiar Rigoberta i el Windigo, de la companyia Kali Teatre. Les entrades tenen un preu de 6 euros per als socis i de 8 euros per al públic general.
Sant Fruitós concentra els actes més tradicionals
El dimecres 21 de gener, coincidint amb la festivitat del patró, es concentraran els actes més tradicionals de la Festa Major. A les 11 del matí se celebrarà la missa solemne en honor a Sant Fruitós a l'església parroquial. En acabar, la plaça de l'Església acollirà l'actuació dels Geganters i Grallers de Sant Fruitós, seguida d'una ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Manresa, que finalitzarà amb un vermut popular.
Durant tot el matí, el Museu de la Rectoria Vella obrirà portes perquè el públic el pugui visitar. Paral·lelament, s'ha programat el Vitamina d'Hivern, una matinal esportiva adreçada a nens i nenes de 3 a 12 anys, aprofitant que és dia festiu a les escoles del municipi. L'activitat té un cost de 10 euros i requereix inscripció prèvia abans del 14 de gener.
Cultura, exposicions i gran concert
El dijous 22 de gener, la Biblioteca Municipal acollirà el primer acte inclòs dins l'Any Pere Clapera 2026, amb la inauguració de l'exposició Clapera i el FC Barcelona: esbossos dels jugadors dels anys 50. L'acte serà a les 6 de la tarda i comptarà amb la presència del comissari de l'Any Clapera, Ovidi Cobacho.
Un dels plats forts de la Festa Major arribarà el divendres 23 de gener amb el gran concert al Pavelló d'Esports. A partir de les 10 de la nit, hi actuaran Els Catarres, Juriol i, posteriorment, DJ KZU. Les entrades es poden comprar anticipadament per 13 euros o el mateix dia del concert per 16 euros.
Portes obertes, activitats populars i cloenda
El dissabte 24 de gener, de 10 del matí a la 1 del migdia, se celebrarà una jornada de portes obertes a Can Figueras i el seu entorn, amb reserva gratuïta prèvia a través del web municipal. A les 6 de la tarda, l'Esplai acollirà l'actuació gratuïta del grup de gent gran La Tercera Joventut, mentre que els més joves podran participar en un vespreig electrònic a l'aparcament de les piscines municipals.
La Festa Major es clourà el diumenge 25 de gener amb la 28a Marxa del Terme, una proposta de natura i esport amb dos recorreguts de 12 i 22 quilòmetres, i amb cinema a la tarda. A 2/4 de 7 de la tarda es projectarà el film Una quinta portuguesa, d'Avelina Prat, dins el Cicle Gaudí, posant el punt final a nou dies intensos d'activitats al municipi.