Anna Maria Riera i Erola Jons seran les pregoneres de la Festa Major d'Hivern de Sant Fruitós

Sant Fruitós de Bages donarà el tret de sortida a la Festa Major d'Hivern 2026 amb un pregó protagonitzat per dues figures del municipi: Anna Maria Riera Fontcuberta, referent històric de la música coral local, i Erola Jons, creadora de continguts i cantant amb projecció internacional. L'acte se celebrarà dissabte 17 de gener al Nexe - Espai de Cultura.
El pregó obrirà la Festa Major d'Hivern 2026
La Festa Major d'Hivern de Sant Fruitós de Bages començarà oficialment el dissabte 17 de gener amb l'acte del pregó, que tindrà lloc a les 6 de la tarda al Nexe - Espai de Cultura. Enguany, el municipi ha escollit dues pregoneres que simbolitzen trajectòries vitals i artístiques molt diferents però complementàries: Anna Maria Riera Fontcuberta com a pregonera principal, i Erola Jons com a pregonera jove.
L'elecció posa en valor tant el compromís sostingut amb la cultura local com la capacitat de projecció del talent jove sorgit del municipi. Ambdues figures comparteixen un fort vincle amb Sant Fruitós de Bages i una relació estreta amb la música com a eina d'expressió i cohesió social.
Una vida dedicada a la música i al poble
Anna Maria Riera Fontcuberta (Sant Fruitós de Bages, 1958) és una figura clau de la vida cultural i musical del municipi. Pianista llicenciada pel Conservatori del Liceu de Barcelona, ha dedicat tota la seva trajectòria professional a la docència musical i a la dinamització coral, amb una vinculació constant al poble on va néixer i ha viscut sempre.
Va iniciar els seus estudis al Sagrat Cor de Jesús, conegut com l'Escola de les Monges, i va començar la seva formació musical amb Juanita Vilaseca abans d'accedir al Conservatori del Liceu, on va completar la carrera de piano. Al llarg dels anys, va combinar la música amb la docència, exercint durant 24 anys com a professora de música a l'Escola Paidos i, posteriorment, a l'escola de les Dominiques de Manresa. A partir dels 50 anys, va continuar impartint classes a l'Institut Gerbert d'Aurillac i a diversos centres de secundària de Manresa, fins a la seva jubilació.
Paral·lelament, va impulsar una escola de música a casa seva, per on van passar una cinquantena d'alumnes que ella mateixa acompanyava als exàmens del Liceu de Barcelona. La música coral ha estat sempre la seva gran passió: amb només 16 anys va començar a dirigir el cor parroquial i, als 18, va iniciar la direcció de la Coral de Sant Fruitós, tasca que desenvolupa des de fa més de cinquanta anys. Durant aquest temps, ha dirigit concerts de Nadal, ha participat en actes institucionals com el Pregó o la Diada i ha coordinat durant més de quatre dècades la Coral Infantil i el grup Nou Jovent. Les Caramelles han estat una de les expressions més emblemàtiques d'aquesta trajectòria, amb participacions també en concursos com el de Sant Julià de Vilatorta.
La seva designació com a pregonera suposa un reconeixement a tota una vida de dedicació a la cultura, l'educació i el teixit associatiu de Sant Fruitós de Bages.
El talent emergent com a veu jove del pregó
Erola Jons (Sant Fruitós de Bages, 2001) ha estat escollida pregonera jove com a representant del talent emergent del municipi. Cantant i creadora de continguts digitals, és actualment una de les figures més destacades del panorama de les xarxes socials, amb una comunitat de milions de seguidors.
Va iniciar la seva trajectòria musical amb el grup Nebula, un projecte compartit amb la seva germana Àstrid que va marcar els seus primers passos artístics. Posteriorment, es va formar en interpretació i producció musical, participant en tallers i cursos tant a nivell local com a Barcelona. La seva activitat a les xarxes socials combina música, humor, coreografies, reptes virals i fragments de la seva vida quotidiana, amb una presència destacada a Instagram, TikTok i YouTube.
La seva elecció com a pregonera jove reconeix la seva capacitat de connectar amb les noves generacions i de projectar el nom de Sant Fruitós de Bages més enllà del territori, a través de la creativitat i la comunicació digital.