Firdaous Naieb deixa l'Ajuntament de Sant Fruitós i serà substituïda per Oriol Capsada

La regidora de Gent Fent Poble a l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, Firdaous Naieb, va renunciar aquest dijous al seu càrrec en el ple ordinari del mes d'octubre. Naieb, que havia assumit les àrees de Joventut i exercia de portaveu de govern, tanca així la seva etapa com a representant municipal després d'haver accedit al càrrec a les eleccions del 2023.
Relleu al govern municipal
Firdaous Naieb serà substituïda per Oriol Capsada Prat, número 15 de la candidatura de Gent Fent Poble, que prendrà possessió del càrrec en el ple municipal del mes de novembre. El consistori va aprovar la petició de les credencials necessàries per formalitzar el relleu.
Durant el ple d'aquest dijous, l'alcalde Joan Carles Batanés va agrair la tasca de Naieb al capdavant de l'àrea de Joventut i va destacar "el tomb important" que hi ha donat, especialment per la seva capacitat de connectar amb els joves del municipi. També va reconèixer la seva feina com a portaveu del govern i la seva implicació durant aquest període de mandat.
Acomiadaments i reconeixements
La resta de portaveus municipals van expressar també el seu agraïment per la feina feta per Naieb i li van desitjar sort en els seus nous projectes. A més, van encoratjar Oriol Capsada, present al ple, a continuar la tasca iniciada per la seva predecessora.