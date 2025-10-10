Una caminada per descobrir la Torre Ximberga, el passat medieval de Sant Fruitós

Aquest diumenge 12 d'octubre, Sant Fruitós de Bages convida a descobrir la Torre Ximberga, un antic jaciment medieval situat prop del Pont de Cabrianes. La caminada, de 10 quilòmetres i organitzada amb el suport del Grup Excursionista Posa't en Marxa i el Col·lectiu de Recerca Històrica, s'emmarca dins el programa municipal de sortides mensuals per difondre el patrimoni del municipi.
Una caminada amb història
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages continua apostant per la divulgació del patrimoni local a través del cicle de sortides mensuals. En aquesta ocasió, la proposta porta els participants fins a la Torre Ximberga, un jaciment arqueològic d'època medieval situat a tocar del Pont de Cabrianes, a uns cinquanta metres del cementiri.
La caminada es farà el diumenge 12 d'octubre, amb sortida a les 9 del matí des del Cobert de la Màquina de Batre. El recorregut, d'uns 10 quilòmetres, passarà per la zona dels Casals abans d'arribar a la Torre Ximberga, on s'explicarà la seva història i la seva importància dins el conjunt patrimonial del terme.
Un jaciment de l'època medieval
La Torre Ximberga és un testimoni de la vida rural medieval al Bages. En aquest indret s'hi conserven restes de parets i compartiments, així com quatre sitges excavades a la roca, que formaven part d'una antiga explotació agrària. El topònim fa referència a la seva propietària, una dona documentada l'any 1020, quan el lloc apareix citat en la restitució de la dotació de l'església de Santa Maria de Manresa.
Aquest espai històric, que conserva la memòria del passat agrícola i feudal de la comarca, és avui un dels punts d'interès del municipi en el seu treball de recuperació del patrimoni.
Inscripcions i organització
Per participar en la sortida cal inscriure's prèviament, bé en línia a aquest formulari, o bé presencialment a l'àrea de Promoció Econòmica del Nexe - Espai de Cultura, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
L'activitat és gratuïta i està organitzada per l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, amb la col·laboració del Grup Excursionista Posa't en Marxa i el Col·lectiu de Recerca Històrica.