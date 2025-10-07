El BusCat visita Sant Fruitós i destaca el Nexe Espai Jove com a referent en emancipació juvenil

El BusCat, la iniciativa que connecta professionals de Joventut d'arreu de Catalunya per intercanviar experiències i bones pràctiques, ha fet parada a Sant Fruitós de Bages. Els participants han visitat el Nexe Espai Jove, un equipament destacat per la seva versatilitat i per les polítiques d'emancipació juvenil que impulsa, i han completat la jornada amb visites a Artés i Moià.
El BusCat, un punt de trobada per als professionals de Joventut
Creat l'any 2023, el BusCat té com a objectiu promoure l'intercanvi d'experiències entre professionals del sector juvenil i donar a conèixer projectes inspiradors arreu del territori català. La iniciativa vol fomentar la xarxa entre tècnics i responsables municipals, posant en valor les accions que afavoreixen la participació i el desenvolupament personal dels joves.
En aquesta ocasió, la parada del BusCat ha tingut lloc a Sant Fruitós de Bages, on els participants han tingut l'oportunitat de conèixer un dels equipaments més dinàmics i innovadors de la comarca: el Nexe Espai Jove.
Un equipament obert i versàtil
Durant la visita, els assistents han recorregut les instal·lacions del Nexe Espai Jove, que disposa d'una àmplia sala polivalent, una cuina equipada, un escenari, bucs d'assaig per a grups musicals, una sala d'estudi i ordinadors d'autoconsulta. Tots aquests espais estan pensats per donar resposta a les necessitats i inquietuds dels joves del municipi.
Els professionals de Joventut han pogut comprovar de primera mà com el Nexe no és només un espai físic, sinó també un punt de trobada on es promou la participació activa i l'autonomia dels joves. La seva programació estable inclou activitats culturals, formatives i lúdiques que estan obertes a tot el municipi i que fomenten la convivència i la implicació ciutadana.
Compromís amb les polítiques d'emancipació juvenil
El Nexe Espai Jove s'ha consolidat com un referent en l'àmbit de les polítiques d'emancipació i participació juvenil al Bages. La seva gestió, centrada en l'acompanyament, el dinamisme i la proximitat, ha estat reconeguda pels assistents al BusCat com un exemple a seguir per altres municipis.
L'equipament aposta per oferir recursos i espais d'oportunitat que afavoreixin la formació, la creativitat i l'autogestió, amb una mirada transversal que integra cultura, oci, educació i emprenedoria.
Una jornada de coneixement i intercanvi
La parada del BusCat a Sant Fruitós s'ha completat amb la visita als serveis juvenils d'Artés i de Moià, que també formen part de la xarxa de municipis compromesos amb el desenvolupament de polítiques locals de joventut.
Aquesta jornada ha permès als participants conèixer diferents models de treball amb joves i reforçar els vincles professionals dins del territori, contribuint a la consolidació d'una xarxa catalana de referència en matèria de joventut.