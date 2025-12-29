Les bicicletes del Baik tindran un segon punt de reparació i magatzem al Centre Històric

El nou sistema de bicicletes elèctriques compartides, Baik, tindrà un segon punt d'emmagatzematge, reparació i distribució per al lloguer de curta estada a la via Sant Ignasi, als baixos de l'edifici de Forum situat a tocar de la plaça Sant Ignasi, un espai que ha estat desocupat des que es va construir el bloc de pisos socials ara fa prop de vint anys. El local hauria d'estar enllestit amb l'inici del desplegament del servei, el mes de març de 2026.
Per una part, s'està habilitant una base operativa a la plaça Bages, que funcionarà com a punt d'atenció a l'usuari, taller i magatzem logístic de tota la flota. Aquest espai serà el centre neuràlgic del Baik i permetrà garantir el bon manteniment i disponibilitat de les bicicletes. Però aquest espai queda molt lluny de l'Oficina de Turisme i dels edificis monumentals del Centre Històric, principal objecte de visites i turisme a la ciutat.
Per aquest motiu, l'empresa Cooltra, adjudicatària del servei i encarregada de la gestió tècnica i operativa del sistema, ha llogat i està enllestint aquest espai, a tocar del Museu del Barroc de Catalunya per habilitar-lo per als lloguers de curta durada i, també, com a magatzem i espai de recepció, muntatge -arriben desmuntades- i reparació de les bicicletes. Actualment, a l'exterior del local hi ha un mural pintat durant una de les campanyes promocionades a través de l'Ajuntament, i també té davant uns contenidors que es desplaçaran a l'espai de vorera que quedarà alliberat amb l'enderroc de dos edificis a la mateixa via Sant Ignasi.
La xarxa pedalable creix: noves connexions i futur a mig termini
El Baik arriba en un moment en què l'Ajuntament està accelerant el desplegament de la xarxa pedalable de la ciutat. Fa quinze dies van començar les obres d'un del projectes més esperats en l'àmbit ciclista: el tram que connectarà el carril bici de la carretera de Santpedor amb la xarxa urbana de Manresa.
Aquesta connexió, llargament reivindicada, permetrà que les bicicletes -tant les del Baik com les particulars- puguin circular de manera contínua i segura des de l'entrada nord fins al centre de la ciutat. A més, facilitarà l'accés al Parc de l'Agulla, una de les portes principals de l'Anella Verda, convertint aquest eix en un corredor estratègic tant per a la mobilitat quotidiana com per a l'ús turístic i de lleure.
El consistori destaca que aquest és només el primer pas d'un pla més ampli. En coherència amb el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) i amb el Pla Estratègic de Vies Ciclistes del Bages, s'ha elaborat un estudi tècnic per prioritzar el desenvolupament de nous carrils bici a curt i mig termini. Aquest document defineix quines zones del municipi necessiten més urgentment noves connexions i estableix criteris de continuïtat, seguretat i connectivitat territorial.
Fruit d'aquesta planificació, a mig termini es preveu actuar a la carretera del Pont de Vilomara, un eix clau per connectar la ciutat amb l'Hospital de Sant Joan de Déu i enllaçar amb el carril bici de Viladordis. Aquesta futura actuació permetrà cosir barris, equipaments sanitaris i espais de mobilitat quotidiana.
Baik: un model pioner i flexible
Un dels aspectes més destacats del Baik és el seu model de funcionament. Manresa aposta per un sistema fins ara inèdit en una administració pública a l'Estat espanyol, inspirat en experiències d'èxit implementades a ciutats franceses.
El Baik oferirà dues modalitats de lloguer amb una mateixa flota de 200 bicicletes elèctriques, adaptant-se així a les necessitats de diferents tipus d'usuaris:
- Lloguer de curta durada, pensat per a visitants i turistes que vulguin utilitzar la bicicleta per períodes breus, des d'un dia fins a un màxim d'una setmana.
- Lloguer de llarga durada, destinat a persones que viuen, estudien o treballen a Manresa, amb subscripcions mensuals o anuals, i amb possibilitat d'ús continuat durant fins a dos anys.
Aquesta flexibilitat permet que les bicicletes puguin respondre tant a necessitats de mobilitat quotidiana com a usos ocasionals, minimitzant costos operatius i maximitzant l'eficiència de la flota.
Presubscripció oberta i inversió europea
Amb l'arribada de les primeres unitats del Baik, s'ha activat la campanya de presubscripció. Tant residents com visitants ja poden informar-se i reservar plaça de cara a la posada en marxa del servei. L'Ajuntament recorda que la fase de presubscripció és clau per dimensionar correctament la demanda i garantir que el servei neix adaptat a les necessitats reals de la ciutadania.
El projecte, amb un pressupost de 590.000 euros, està finançat a través dels Plans de Sostenibilitat Turística en Destí, en el marc dels fons europeus Next Generation. Aquests recursos, gestionats pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme i per la Generalitat de Catalunya, han estat decisius per impulsar un servei que combina millora de la mobilitat, promoció del turisme sostenible i modernització dels espais urbans.