Manresa commemora els 50 anys de la mort de Franco amb dues exposicions sobre el franquisme

Coincidint amb el 50è aniversari de la mort del dictador Francisco Franco, Manresa acull aquest novembre dues exposicions que conviden a reflexionar sobre la repressió, la postguerra i la memòria històrica. D'una banda, la Biblioteca del Casino presenta Vencedors i vençuts, una mostra produïda pel Memorial Democràtic; de l'altra, s'amplia fins a finals de mes l'exposició El franquisme a Manresa a la Plana de l'Om.
Dues propostes per recordar i reflexionar
Manresa suma aquest novembre dues iniciatives culturals centrades en la memòria històrica, coincidint amb el cinquantè aniversari de la mort de Franco. Les dues exposicions, impulsades per Foment de la Memòria Popular amb el suport d'entitats i institucions locals, posen el focus en els efectes de la guerra i la dictadura sobre la societat manresana i catalana.
A partir del 4 de novembre i fins al dia 30, la Biblioteca del Casino acollirà l'exposició Vencedors i vençuts, produïda pel Memorial Democràtic i activada a Manresa per Foment de la Memòria Popular. La mostra repassa les conseqüències de la guerra civil i l'inici de la dictadura franquista a través de cinc àmbits temàtics: Ocupació militar a Catalunya, Retirada i exili, Els vencedors, Els vençuts i Esperances enfrontades.
La fi de la guerra i la llarga nit del franquisme
El contingut de l'exposició recorda que, després de gairebé tres anys de guerra, Catalunya va ser ocupada per les tropes franquistes, fet que va provocar una onada d'exili, empresonaments i afusellaments. La derrota també va comportar la supressió de l'autonomia catalana i la persecució de la llengua i la cultura, marcant l'inici d'una dictadura que va dividir la societat entre vencedors i vençuts fins al seu final, el 1975.
Vencedors i vençuts proposa un recorregut visual i documental per aquest període, combinant textos, imatges i testimonis que ajuden a entendre les conseqüències polítiques i humanes del franquisme a Catalunya.
Èxit i pròrroga de El franquisme a Manresa
En paral·lel, l'exposició El franquisme a Manresa, organitzada també per Foment de la Memòria Popular conjuntament amb CCOO, s'ha prorrogat fins al 27 de novembre a l'espai cultural de la Plana de l'Om, després de l'èxit de públic registrat des de la seva obertura.
Segons l'organització, prop de 500 persones ja han visitat la mostra, que documenta la vida quotidiana, la repressió i la resistència durant el franquisme a la capital del Bages. La pròrroga permetrà mantenir viu l'interès ciutadà per aquest període i reforçar el compromís de Manresa amb la recuperació de la memòria històrica.