Carles Pachon i Marta Valero protagonitzaran dos recitals de veu i piano al Teatre Conservatori

El Teatre Conservatori de Manresa serà l'escenari de dos concerts amb veu bagenca en què el navassenc Carles Pachon estarà acompanyat al piano per Berta Brull, i la manresana Marta Valero per Francisco Poyato. Les actuacions formen part de la programació estable de música de la ciutat, que vol reivindicar el valor patrimonial del teatre i posar en relleu el talent i el repertori dels compositors catalans. Els recitals tindran lloc els diumenges 2 i 30 de novembre a les 12 del migdia i aniran precedits per xerrades introductòries que ajudaran el públic a contextualitzar el programa.
Dos concerts per reivindicar la veu i el patrimoni musical
Amb la nova temporada musical, Manresa consolida la línia iniciada l'any passat de programar concerts que connectin la música amb el patrimoni local i el llegat dels compositors catalans. En aquesta ocasió, el Teatre Conservatori serà el protagonista com a espai històric i patrimonial, un dels pocs teatres en forma de ferradura encara actius a Catalunya. D'aquí a tres anys, l'equipament celebrarà el 150è aniversari de la seva inauguració, un motiu addicional per reivindicar-lo com a escenari de referència.
Els dos concerts centrals de la temporada tindran com a protagonistes Carles Pachon -baríton de Navàs reconegut internacionalment- i la mezzosoprano Marta Valero, amb els pianistes Berta Brull i Francisco Poyato, respectivament. Tots quatre intèrprets comparteixen una trajectòria consolidada i un compromís amb la difusió del repertori català.
Carles Pachon i Berta Brull: la veu contemporània de la cançó catalana
El primer concert, Entre l'esperança i el comiat, tindrà lloc diumenge 2 de novembre a les 12 del migdia. El baríton Carles Pachon, acompanyat per la pianista Berta Brull, presentarà un programa que combina cançons contemporànies catalanes amb àries d'òpera clàssiques. El recital parteix del seu disc Enyorança, un projecte que recull compositors actuals amb un llenguatge propi però arrelat en la tradició.
A la primera part, Pachon i Brull interpretaran obres de Carlota Baldrís, Xavier Garcia Cardona, Albert Guinovart, Xavier Pagès-Corella i Miquel Ortega, inspirades en poemes de Marià Manent, Josep Carner, Palau i Fabre i Federico García Lorca, entre d'altres. És una selecció que dialoga entre la poesia i la música, i que reflecteix el caràcter introspectiu, ple d'enyor i esperança, que dona nom al recital.
La segona part farà un salt a l'òpera amb una selecció de grans àries per a baríton de Rossini, Donizetti, Wagner i Massenet, com la famosa Largo al factotum d'Il barbiere di Siviglia o Vision fugitive d'Hérodiade. Un programa que mostra el domini tècnic i expressiu de Pachon, capaç de passar de la subtilesa lírica al vigor escènic amb naturalitat.
Carles Pachon, format inicialment a l'Escola de Música de Navàs i posteriorment amb Jorge Sirena, és un dels valors més sòlids de la lírica catalana. Guardonat amb el premi Neue Stimmen 2022 i el Concurs Tenor Viñas 2017, ha debutat al Gran Teatre del Liceu, el Teatro Real i l'Opernhaus Zürich. A partir de la temporada 2024-25 és membre fix de la Staatsoper Unter den Linden de Berlín.
Al seu costat, Berta Brull, pianista tarragonina formada a l'ESMUC, ha estat premiada en concursos com l'Elsa Respighi i ha actuat a sales de prestigi com l'Auditori Pau Casals o el Royal Naval College de Londres. Especialitzada en repertori líric, és pianista oficial del Concurs de Música de Les Corts i col·labora habitualment amb destacats cantants de l'escena nacional.
Marta Valero i Francisco Poyato: redescobrint Juli Garreta i la cançó europea
El segon concert, previst per diumenge 30 de novembre a les 12 del migdia, oferirà una mirada més íntima i històrica. La mezzosoprano Marta Valero, acompanyada pel pianista Francisco Poyato, proposa un viatge per la cançó catalana i europea de finals del segle XIX i començaments del XX.
El programa se centra en la figura de Juli Garreta, de qui enguany es commemoren els 150 anys del naixement i els 100 de la mort. Garreta, conegut sobretot per les seves sardanes, va excel·lir també en el gènere de la cançó, on va saber combinar la senzillesa melòdica amb una gran sensibilitat harmònica.
El repertori inclou cançons gairebé inèdites de Garreta i també peces del seu amic Pau Casals, així com de Maurice Ravel i Robert Schumann, que el compositor empordanès admirava profundament. D'aquesta manera, el concert permet establir ponts entre Catalunya, França i Alemanya, tot evidenciant la connexió europea de la música catalana del moment.
Marta Valero, nascuda a Manresa, és una mezzosoprano d'àmplia trajectòria escènica. Ha interpretat rols com Carmen, Angelina de La Cenerentola o Dido a Dido i Eneas, i ha col·laborat amb orquestres com la Simfònica del Vallès o la Orquesta de la Comunidad de Madrid. El 2025, protagonitzarà l'òpera Benjamin a Portbou d'Antoni Ros-Marbà al Gran Teatre del Liceu.
El pianista Francisco Poyato és una de les figures més reconegudes en l'acompanyament vocal i el Lied a Catalunya. Professor a l'ESMUC i impulsor del Màster de Lied Victoria de los Ángeles, ha actuat a festivals com la Schubertíada de Vilabertran o el Life Victoria de Barcelona. La seva discografia inclou gravacions amb artistes com Xavier Sabata, Assumpta Mateu o Roger Padullés, i projectes dedicats a Eduard Toldrà i Juli Garreta.
Xerrades introductòries per enriquir l'experiència
A més dels concerts, el cicle inclou xerrades introductòries que ajudaran el públic a contextualitzar el programa musical i els seus protagonistes. La primera tindrà lloc el mateix diumenge 2 de novembre a les 11 del matí a l'Espai Plana de l'Om, i anirà a càrrec del musicòleg manresà Oriol Pérez. L'activitat vol fomentar el diàleg entre la interpretació i la divulgació musical, apropant la reflexió i la sensibilització envers el repertori.
Continuïtat el 2026: tres nous concerts per a la primavera
Aquesta línia de programació tindrà continuïtat durant el primer semestre del 2026, amb tres nous concerts que mantindran l'esperit de diàleg entre patrimoni i talent contemporani.
El 25 de gener, a l'Espai Plana de l'Om, el clarinetista Josep Sancho i la pianista Pilar López-Carrasco oferiran Mirades sonores, amb obres de Falla, Granados i Guinovart. El 15 de març, el Teatre Conservatori acollirà l'espectacle Cinc elements, amb Mireia Pintó, Roger Padullés, Joan Martín-Royo i Stanislav Anguelov, interpretant música de Guastavino, Brahms i Schubert. Finalment, el 19 d'abril, el quartet de saxòfons Kebyart tancarà el cicle amb un programa amb obres de Bach, Mendelssohn, Shaw i López Pradas.
Entrades i descomptes
Les entrades per als concerts de Carles Pachon & Berta Brull i Marta Valero & Francisco Poyato ja estan disponibles al web del Kursaal i a les taquilles del teatre, obertes de dilluns a dissabte al matí (10 a 13 h) i de dimarts a dissabte a la tarda (18 a 20 h).
El preu general és de 18 euros, amb descompte de 15 euros per a gent gran, joves menors de 30 anys i titulars del Carnet Galliner. També hi haurà tarifes especials per a grups d'alumnes del Conservatori de Música de Manresa i escoles de música, per fomentar l'assistència dels estudiants.
Un projecte que consolida Manresa com a ciutat musical
Amb aquests concerts, Manresa reafirma la seva aposta per una programació musical de qualitat i per la recuperació d'espais escènics de gran valor patrimonial com el Teatre Conservatori. Aquesta línia de treball, iniciada la temporada passada amb els homenatges a Garreta i els concerts de la Camerata Eduard Toldrà, pretén construir ponts entre la memòria i la creació actual, tot consolidant la ciutat com a referent cultural i musical del centre de Catalunya.