El Kursaal acollirà dimecres «Les noces de Figaro» amb l'Orquestra Simfònica del Vallès

La Sala Gran del Kursaal de Manresa serà aquest dimecres, a les 6 de la tarda, l'escenari d'una de les òperes més estimades i representades de la història: Les noces de Figaro, de Wolfgang Amadeus Mozart. Es tracta d'una nova producció de la Fundació Òpera Catalunya, amb el Cor dels Amics de l'Òpera de Sabadell i l'Orquestra Simfònica del Vallès, sota la direcció musical de Daniel Gil de Tejada i direcció escènica de Miquel Gorriz.
Una obra mestra entre la comèdia i la crítica social
Estrenada el 1786, Les noces de Figaro és una òpera bufa en quatre actes amb llibret de Lorenzo Da Ponte, basada en l'obra teatral de Beaumarchais. Considerada una de les grans fites de l'òpera universal, combina el sentit de l'humor i la crítica social amb una música d'una elegància i complexitat excepcionals.
L'acció se situa a Sevilla, a finals del segle XVIII, on el Comte d'Almaviva ha abolit el dret de cuixa, però tot i així intenta seduir Susanna, la cambrera de la comtessa i promesa del seu criat Figaro. El joc de confusions, enganys i disfresses que sorgeix d'aquesta situació posa de manifest les tensions entre classes i el paper de la dona en una societat en transformació.
Mozart aconsegueix que cada personatge tingui una veu pròpia i una psicologia definida a través de la música, amb àries i conjunts corals que formen part del repertori més reconegut de la història de l'òpera. Aquesta nova producció busca respectar l'essència clàssica de l'obra, però amb una posada en escena dinàmica i propera al públic actual.
Un muntatge amb talent destacat
El repartiment reuneix veus de prestigi i experiència dins del panorama operístic català i internacional: Milan Perišić, Laura del Río, Pau Armengol i Rosa Maria Abella, acompanyats per un cor de gran qualitat i la Orquestra Simfònica del Vallès, habitual col·laboradora de la Fundació Òpera Catalunya.
El director musical Daniel Gil de Tejada i el director escènic Miquel Gorriz tornen a unir esforços per oferir un espectacle rigorós, emotiu i visualment atractiu, mantenint viu el compromís de la Fundació d'apropar el gènere operístic a tots els públics.
Entrades i xerrada prèvia amb Ovidi Cobacho
Les entrades per assistir a la representació tenen un preu general de 50 euros, amb descomptes de 45 euros per a majors de 65 anys i titulars del Carnet Galliner, i 25 euros per a menors de 30 anys. Es poden adquirir a taquilla o al web del teatre. Segons el teatre, les localitats estan gairebé exhaurides.
Com és habitual en les sessions d'òpera al Kursaal, una hora abans de la representació -a les 5 de la tarda, a la Sala Polivalent 1-, el musicòleg Ovidi Cobacho oferirà una xerrada introductòria que ajudarà el públic a comprendre millor el context històric, musical i dramatúrgic d'aquesta obra mestra.