El Gran Circ Acrobàtic Nacional de la Xina portarà al Kursaal l'espectacle «Un viatge de somni»

El teatre Kursaal de Manresa acollirà aquest dissabte, 1 de novembre, l'espectacle Un viatge de somni, del Gran Circ Acrobàtic Nacional de la Xina. El muntatge combina acrobàcies, dansa i teatre en un relat visual i poètic inspirat en la tradició oriental, i es podrà veure en dues sessions, a les 5 de la tarda i a les 8 del vespre.
Un viatge visual i poètic per a tots els públics
L'espectacle Un viatge de somni arriba a Manresa de la mà del Gran Circ Acrobàtic Nacional de la Xina, una de les companyies més prestigioses del món en el seu gènere. Amb un total de 28 artistes en escena, el muntatge combina diferents arts tradicionals xineses amb tècniques teatrals modernes per oferir una experiència visual i sensorial pensada per a tots els públics.
L'argument gira entorn d'un jove que, a través dels seus somnis, coneix un fènix, l'ocell mític de plomes daurades i vermelles, símbol universal de la resurrecció i la immortalitat. Junts emprenen un viatge màgic per mons imaginaris -palaus, jardins i boscos- on hauran d'enfrontar-se a les forces del mal. Finalment, el bé triomfa i el Palau dels Somnis torna a renéixer, com el mateix fènix.
Sis actes i divuit disciplines acrobàtiques
El muntatge es divideix en sis parts i incorpora divuit modalitats acrobàtiques diferents, que combinen força, precisió i delicadesa. La companyia xinesa, reconeguda internacionalment, ha inspirat altres formacions de renom com el Cirque du Soleil, i continua sent un referent mundial per la seva fusió entre tradició, poesia visual i excel·lència tècnica.
Aquesta serà la segona vegada que el Gran Circ Acrobàtic Nacional de la Xina presenta aquest espectacle a Manresa, després de la seva primera visita el març de 2020, quan també va exhaurir bona part de les localitats a la Sala Gran del Kursaal.
Venda d'entrades i descomptes disponibles
Les entrades per veure Un viatge de somni tenen un preu general de 28 euros, amb descomptes per a diversos col·lectius: 26 euros per a posseïdors del carnet Galliner i majors de 65 anys, 20 euros per a menors de 30 anys i 15 euros per a nens i nenes menors de 12 anys.
Es poden adquirir tant a les taquilles del Kursaal com a través del web del teatre. Les dues sessions -a les 17 h i a les 20 h- permetran gaudir d'una proposta plena de màgia, color i virtuosisme que promet captivar tant petits com grans.