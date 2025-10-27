El Teatret d'Artés acollirà «Maure el dinosaure», un espectacle tendre i poètic de Teatre Nu

El Teatret de l'Escola Doctor Ferrer d'Artés acollirà el diumenge 2 de novembre, a 2/4 de 12 del migdia, l'espectacle Maure el dinosaure, de la companyia Teatre Nu. L'activitat s'emmarca dins la Temporada Estable d'Arts Escèniques que impulsa l'Ajuntament d'Artés i proposa una història poètica sobre l'amistat, la imaginació i el món compartit entre una nena i el seu inseparable dinosaure.
Un relat d'amistat i complicitat
Maure el dinosaure és un espectacle de titelles per a tots els públics, especialment recomanat per a infants a partir de dos anys. Amb una posada en escena senzilla i emotiva, l'obra explica la relació entre la Martina i el seu amic dinosaure, en Maure, dos personatges que comparteixen jocs, somnis i aventures.
La proposta situa en un mateix pla el món real i el món fantàstic dels infants, mostrant com la imaginació i l'amistat poden esdevenir espais de suport, confiança i creixement personal. La història combina poesia visual, humor i sensibilitat, tot reivindicant la importància d'aprendre a compartir i sentir l'altre a prop.
La trajectòria de Teatre Nu
La companyia Teatre Nu, fundada l'any 2000, és un referent en la creació i producció d'espectacles de teatre familiar i d'objectes. El seu treball abasta quatre àmbits principals: la creació d'espectacles propis, la distribució en circuits nacionals i internacionals, la gestió de La Casa del Teatre Nu -un espai de programació estable i residència artística- i l'activitat pedagògica que desenvolupa en col·laboració amb escoles i altres entitats culturals.
Amb més de dues dècades d'experiència, Teatre Nu ha consolidat un estil propi basat en la proximitat amb el públic, l'emotivitat i el llenguatge visual.
Entrades i informació
Les entrades per veure Maure el dinosaure es poden obtenir a través de la web de cultura de l'Ajuntament d'Artés. L'activitat s'integra en el programa de la Temporada Estable, que continua oferint propostes culturals adreçades a públics de totes les edats amb l'objectiu de fomentar la participació i el gaudi de les arts escèniques al municipi.