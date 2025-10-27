El Conservatori de Manresa proposa un concert participatiu per a famílies inspirat en Schumann

El Conservatori Municipal de Música de Manresa oferirà el dissabte 15 de novembre, a les 11 del matí, el concert participatiu El Cavaller del Bosc, una proposta pensada per a famílies amb infants d'entre 5 i 8 anys. L'activitat, inspirada en l'obra Àlbum per a la joventut del compositor Robert Schumann, convida els assistents a formar part d'un conte musical en què la música, la narració i el joc es donen la mà.
Un concert per viure la música des de dins
El Cavaller del Bosc és una activitat del servei educatiu del Conservatori de Música de Manresa, que té com a objectiu acostar la música als més petits a través d'una experiència vivencial i participativa. Les famílies no només escolten, sinó que també participen activament en la història mitjançant cançons, jocs rítmics i activitats musicals guiades pel professorat.
L'activitat es divideix en dues parts. En la primera, els professors del Conservatori ensenyen al públic les dinàmiques que posteriorment s'integraran dins del conte. En la segona part, s'interpreta la història musical, incorporant tot allò que s'ha practicat. Aquesta estructura permet que els infants se sentin protagonistes i experimentin de primera mà el poder expressiu de la música.
Sis professors en escena i instruments en directe
El concert comptarà amb la participació de sis professors del departament de Llenguatge Musical del Conservatori, que interpretaran la música amb piano, clarinet i instruments de percussió. Les melodies de Schumann, plenes de sensibilitat i imaginació, serviran de fil conductor per a una història que combina aventura, fantasia i educació musical.
Amb El Cavaller del Bosc, el Conservatori vol fomentar el gust per la música entre els infants i implicar les famílies en el procés educatiu musical. L'activitat és gratuïta i oberta a totes les famílies de la ciutat, amb l'objectiu de fer arribar la música a un públic cada vegada més ampli i divers.
Aquest concert s'emmarca dins del programa d'activitats familiars del Conservatori, que al llarg de l'any ofereix tallers, concerts i propostes interactives per despertar la curiositat i la creativitat musical dels més petits.