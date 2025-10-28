La CNT Manresa celebrarà el 20è aniversari amb tertúlia, paella i música a la plaça Catalunya

La CNT Manresa commemorarà aquest dissabte el 20è aniversari de la seva refundació amb una jornada festiva a la plaça Catalunya, que inclourà un vermut amb tertúlia, una paella popular i actuacions musicals en acústic. La celebració vol reconèixer les dues dècades de trajectòria del sindicat llibertari a la ciutat i reivindicar el seu paper en la lluita sindical i la memòria obrera.
20 anys de la CNT Manresa: un aniversari amb esperit de lluita i memòria sindical
La Confederació Nacional del Treball (CNT) de Manresa celebrarà aquest dissabte 1 de novembre el 20è aniversari de la seva refundació a la ciutat amb una jornada festiva i participativa a la plaça Catalunya. L'acte vol recordar les dues dècades de trajectòria del sindicat llibertari al Bages i reivindicar el seu paper en la defensa dels drets laborals i la memòria obrera.
Les activitats començaran a les 12 del migdia amb un vermut amb tertúlia, en què s'abordaran les anècdotes i victòries sindicals més destacades dels últims 20 anys. Serà un espai obert per compartir experiències i reflexions sobre les lluites laborals que han marcat la trajectòria de la CNT manresana des de la seva reaparició el 2005.
Dinar popular i música en directe per celebrar dues dècades de lluita
A partir de les 2 del migdia, la jornada continuarà amb una paella popular a la mateixa plaça, oberta a tothom que vulgui participar-hi. L'organització recomana fer reserva prèvia per facilitar la logística del dinar, que vol convertir-se en un espai de trobada entre afiliats, veïns i simpatitzants del moviment sindical.
Ja a la tarda, a partir de les 5 de la tarda, hi haurà versions en acústic a càrrec de Laura Luceño, seguides d'un espai d'impro musical i micro obert sota el lema Et sabràs els temassos dels últims 20 anys?. Amb aquest format participatiu, la CNT vol combinar la celebració amb l'esperit obert i comunitari que ha caracteritzat la seva activitat.
Un aniversari organitzat amb el suport del teixit llibertari local
Els actes del 20è aniversari estan organitzats per la CNT Manresa amb la col·laboració del Centre d'Estudis Ramona Berni del Grup de Memòria Històrica Obrera i Llibertària del Bages.