La UPC Manresa combinarà ciència, robòtica i conscienciació climàtica a la Setmana de la Ciència

La UPC Manresa participarà en la 30a Setmana de la Ciència, del 7 al 16 de novembre, amb dues propostes divulgatives organitzades pel TechLab Manresa i la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM). Les activitats -un taller de robòtica per a infants i un joc d'escapada sobre el canvi climàtic- volen apropar la ciència i la sostenibilitat al públic general d'una manera lúdica, participativa i educativa.
Una cita per apropar la ciència a tothom
La Setmana de la Ciència, coordinada per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) amb el suport del Departament de Recerca i Universitats, és una de les principals iniciatives de divulgació científica del país. La seva finalitat és fomentar l'interès per la ciència i la tecnologia entre el jovent i donar a conèixer els avenços científics a tota la ciutadania.
Enguany, coincidint amb l'Any Internacional de la Conservació de les Glaceres, la UPC Manresa ha volgut centrar la seva participació en dues temàtiques clau: el canvi climàtic i la programació creativa.
Salvem les Glaceres: un joc d'escapada sobre el canvi climàtic
La BCUM organitzarà Salvem les Glaceres, una activitat que combina aprenentatge i diversió. Els participants, en grups de dues a sis persones, hauran de resoldre enigmes científics i tecnològics per frenar el desglaç d'una glacera i comprendre els efectes del canvi climàtic.
El joc s'adreça a majors de 14 anys i es farà del 10 al 14 de novembre, amb quatre sessions diàries (11.30 h, 12.30 h, 16.30 h i 17.30 h). Per participar-hi, cal reservar plaça escrivint a biblioteca.bcum@upc.edu.
Taller de robòtica amb la Veta: programar sense pantalles
El TechLab Manresa oferirà un taller de robòtica i programació per a infants de 5 a 11 anys, on aprendran a programar de manera tangible mitjançant la Veta, un robot educatiu que funciona amb cubs de fusta de colors.
El taller es farà els dies 8 i 9 de novembre amb dues sessions per jornada (de 10 a 11.30 h i de 12 a 13.30 h, segons franja d'edat). Les places són limitades a dotze participants per grup i cal inscripció prèvia al web de la universitat.