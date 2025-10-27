El Centre de Formació Pràctica crea ExpoCFP, una nova trobada industrial al Palau Firal

El Centre de Formació Pràctica (CFP) organitzarà els dies 12 i 13 de novembre la primera edició d'ExpoCFP, una nova trobada professional destinada a empreses del sector industrial. L'esdeveniment, que tindrà lloc al Palau Firal de Manresa, vol esdevenir un espai pràctic i col·laboratiu per connectar tecnologia, talent i indústria.
Una fira diferent per connectar empreses i solucions
ExpoCFP neix amb la voluntat de donar resposta als reptes reals de les empreses del territori i de mostrar com la tecnologia pot millorar la productivitat i la competitivitat. Més de 45 empreses proveïdores del sector industrial participaran en aquesta primera edició, que s'allunyarà del format tradicional de fira per oferir una experiència col·laborativa.
En lloc de presentar productes de manera individual, les empreses treballaran conjuntament per recrear fluxos de treball integrats, combinant maquinària, programari i equips per mostrar com diferents tecnologies poden interactuar entre si per generar solucions completes i eficients.
Un espai pràctic i orientat a resultats
L'objectiu del CFP amb ExpoCFP és que els visitants surtin amb idees aplicables als seus propis entorns productius. L'esdeveniment vol ser un punt de trobada entre empreses, proveïdors i talent local, fomentant la transferència de coneixement i la creació de vincles de valor dins del teixit industrial del Bages i de la Catalunya Central.
Ponències, demostracions i tallers
A banda de l'espai expositiu, la trobada oferirà una agenda d'activitats complementàries amb ponències, demostracions i tallers pràctics a càrrec de professionals i experts del sector. Aquestes sessions permetran compartir experiències i bones pràctiques en àmbits com la digitalització, l'automatització i la innovació industrial.