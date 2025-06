L'Institut Lacetània i AUSA s'alien per reforçar la formació professional en automoció i maquinària industrial

L'Institut Lacetània de Manresa i l'empresa AUSA han iniciat una col·laboració estratègica per millorar la qualitat de la formació professional en el sector de l'automoció i la maquinària industrial. L'acord contempla la cessió de material tecnològic d'alt valor, la formació del professorat i la possibilitat que l'alumnat realitzi pràctiques a la mateixa empresa.

Components reals per a la formació de qualitat

Gràcies a aquesta col·laboració, l'Institut Lacetània ha rebut un conjunt de components reals utilitzats en vehicles industrials d'AUSA, com ara bateries, motors elèctrics i tèrmics, inversors, ponts reductors i diferencials, entre d'altres. Aquest material -que forma part de les gammes elèctriques i de combustió de la firma- servirà perquè l'alumnat dels cicles formatius de la família de transport i manteniment de vehicles treballi directament sobre sistemes reals del sector.

A més del material físic, AUSA també ha lliurat informació tècnica, útils de treball i procediments de fabricació, i ha impartit una formació específica al professorat per garantir una bona transferència de coneixement.

Pràctiques a AUSA i aposta pel talent local

L'acord també contempla que una part de l'alumnat pugui fer les pràctiques formatives a AUSA, fet que permet seguir amb el procés d'aprenentatge en un entorn real de treball. Per a AUSA, aquesta col·laboració és una oportunitat per detectar i formar talent local amb vistes a una possible incorporació futura. Per a l'Institut, representa un pas important cap a una formació més alineada amb les necessitats reals del sector industrial i amb el context tecnològic actual.

Enfortir els vincles amb el teixit industrial

Des de l'Institut Lacetània, es valora molt positivament aquesta col·laboració amb una empresa capdavantera del territori, com és AUSA, tant pel valor dels recursos cedits com per la possibilitat de treballar conjuntament en la formació del futur personal tècnic.

L'acord s'inscriu en el marc de l'aposta per la formació professional dual i per l'enfortiment dels vincles entre centres educatius i empreses, una línia de treball que pretén millorar l'ocupabilitat dels joves i alhora donar resposta a les demandes del sector industrial del Bages.