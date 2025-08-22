Dani Pérez, el base de l'Hospitalet de Llobregat, compleix la seva setena temporada al Baxi Manresa. Enguany assumirà la capitania de l'equip després de la marxa de Guillem Jou. No creu que aquest nou estatuts canviï massa el seu rol dins l'equip ja que ajudar els nous "depèn de la forma de ser de la persona i no de si ets capità o no ho ets". Coincideix amb el president Josep Maria Herms en l'objectiu de la permanència però sense renunciar a cotes superiors. Tot i acabar contracte a final de temporada no s'està parlant de la seva renovació.
Enguany serà el capità de l'equip. Canvia gaire el seu rol?
El tema de ser capità o no no és massa important. Els que portem anys aquí sempre ajudem els nous. Anys enrere el capità era el Guillem però jo l'ajudava. Ajudar els nous surt de la persona i ser capità no crec que canviï massa el meu rol.
Algun dels nous companys ja li han demanat alguna cosa?
Realment, avui (dijous) ha estat el primer entrenament en què hi hem sigut tot l'equip. Fins ara estàvem fent reconeixements i era un tema més individual. I encara no he pogut parlar amb alguns companys. Però sí que vas comentant coses, et van preguntant coses de la ciutat i alguna coseta hem anat parlant.
Aquesta temporada hi ha hagut molts canvis i un és a la posició de base. Que li sembla l'Hugo Benítez?
No puc dir massa coses. És un bon noi. És un base bastant gran i per jugar a la posició d'u es molt alt. Pel què m'han dit és un base director que fa jugar l'equip. Segur que ens ajudarà molt.
Per conèixer els nous companys s'informa d'alguna manera i busca vídeos a Youtube o això és més cosa de premsa i dels aficionats?
No he mirat vídeos de cap dels fitxatges. Sí que a vegades et trobes a Twitter vídeos d'algú que els penja però no acostumo a mirar vídeos. Hi ha anys que hi ha jugadors que conec més però aquest any no conec gaire els companys que hem fitxat. Però amb dues setmanes d'entrenaments en tindré prou per saber com juguen.
L'objectiu de partida és la permanència i a partir d'aquí no renunciar a res?
Sí, com sempre des de la meva arribada. No ens ha anat malament. Al final som el Manresa i hem d'arribar a les dotze victòries i partir de la dotzena mirem en quin moment estem i si podem mirar més amunt mirarem més amunt.
Una de les novetats és el canvi de competició europea. De la BCL a l'Eurocup. Jugaran més partits. Això pot obligar a plantejar la temporada de forma un xic diferent?
Això és un tema dels tècnics. Ells ja hauran preparat la temporada pensant el nombre de partits que jugarem. I si en algun moment s'han d'ajustar els minuts d'algun jugador ja seran ells el que se n'encarreguin.
Durant les primeres setmanes de pretemporada no hi haurà el primer entrenador. S'hi havia trobat mai al llarg de la seva carrera?
No, la veritat és que mai havia tingut un entrenador que fos seleccionador. Però crec que tant el Marc, com el Carlos, com el Nacho, que ha arribat ara, parlaran cada dia amb el Diego i no serà un canvi molt gran en la forma de treballar. L'equip treballarà com el Diego vol que es treballi.
Acaba contracte enguany. Es veu amb corda per seguir més temps i esteu parlant de la renovació?
No estem parlant de la renovació. Encara no hem començat la temporada i tampoc em vull posar un marge temporal. Vull gaudir de la temporada, jugar el millor que pugui i quan acabem veuré on estic i com hem trobo.