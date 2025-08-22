El Manresa CBF inicia la pretemporada a Lliga Femenina 2 amb plantilla tancada i tres amistosos

El Manresa CBF ja té a punt la seva estrena a Lliga Femenina 2, després de l'ascens històric aconseguit la temporada passada. El club, que retorna així al bàsquet femení d'àmbit estatal 33 anys després, iniciarà la pretemporada aquest dilluns 25 d'agost amb la plantilla completament definida i un calendari de tres amistosos abans de l'inici de la competició, fixat per al cap de setmana del 3 i 4 d'octubre.
Tres amistosos abans de la lliga
El primer test serà el IX Trofeu Ciutat de Manresa el 6 de setembre a les 6 de la tarda al Nou Congost, que enfrontarà el Manresa CBF i el CB Santfeliuenc, conjunt de Lliga Challenge. Posteriorment, el 14 de setembre, les manresanes jugaran contra el Boet Mataró i, el 21 de setembre, rebran el GEiEG en partits de la Lliga Catalana Femenina 2. Els resultats d'aquests encreuaments determinaran si l'equip es classifica per a la final a quatre de la competició, prevista el 27 i 28 de setembre.
Plantilla tancada amb 12 jugadores
El primer equip, dirigit per Marc Rovirosa, compta amb 12 jugadores confirmades. Respecte de la temporada passada hi ha hagut tres baixes (Júlia Soteras, Júlia Muñoz i Sara Forès) i tres cares noves: Desirée Zafra (procedent del Xerez), Eva Almasqué (Viladecans) i Èlia Páez (Draft Gramenet). A l'staff tècnic s'incorpora també l'assistent Nil Riba.
Les nou renovacions són Mariona Teixidó, Maria Sall, Mar Martí, Queralt Ribera, Sira Beltrán, Ioana García, Clàudia Gener, Carla Ortas i Laura Segués, que després de recuperar-se d'una lesió de creuats la passada temporada, ja està en condicions de competir.
Debut exigent al grup B
El Manresa CBF competirà al grup B de la Lliga Femenina 2, on s'enfrontarà amb equips del nord de l'Estat. La competició arrencarà amb un desplaçament a Avilés a la jornada inaugural i el primer partit a casa serà contra el Barakaldo, un dels conjunts més forts de la categoria, recent descendit de Lliga Challenge.