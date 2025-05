Manresa torna a tenir bàsquet femení de categoria estatal 33 anys després (32-41)

El Manresa CBF jugarà la temporada vinent la Lliga Femenina 2 després de derrotar la Salle Versia 32-41 en un partit que només ha patit al primer quart. L'11-13 ha estat el primer avantatge de les manresanes i des d'aquest moment ja no han deixat la capdavantera al marcador. De tots els períodes, el tercer és on s'ha consolidat la victòria del conjunt bagenc ja que han assolit tretze punts al seu favor. Ja als darrers deu minuts, han administrat la seva renda per completar el ple de victòries i signar un merescut ascens. La capital del Bages tornarà a tenir bàsquet femení de categoria estatal 33 anys després.

Els nervis s'han apoderat dels dos equips només sortir, conscients que hi ha havia una plaça d'ascens a la Lliga Femenina 2. A qui ha costat més entrar al partit ha estat al Manresa CBF. La Salle Versia ha estat qui ha inaugurat el marcador i ha obtingut un avantatge de cinc punts fins en tres ocasions. Mar Martí ha estat la principal artífex de la reacció d'un equip que novament constava com a visitant malgrat que la fase d'ascens s'ha jugat al Nou Congost. Poc a poc, les bagenques han retallat la renda que duia la Salle Versia. Martí situava l'11-13 al final del primer quart. Era el primer cop que el Manresa CBF es posava al davant.

Al segon quart, s'ha mantingut el marge del conjunt manresà. Sense poder fer una estirada al marcador que les permetés jugar amb més tranquil·litat, les jugadores dirigides per Marc Rovirosa mantenien a ratlla el seu rival que errava la majoria dels seus llançaments. El marcador al descans, sense ser definitiu, convidava l'optimisme. Vint minuts separaven el Manresa CBF de l'ascens (16-20).

Tornant dels vestidors, cap dels dos equips era capaç de trobar l'anella contrària. Jugats sis minuts el parcial del tercer període era de 2-2. Un triple de Queralt Ribera era celebrat pel públic i obria un forat que començava a fer goig. I més encara quan Mar Martí copiava l'acció de la seva companya. El 19-32 que reflectia el marcador a manca dels darrers deu minuts era el penúltim pas cap a la Lliga Femenina 2.

La Salle Versia era conscient del què s'hi jugava i volia aferrar-se a les opcions que li quedaven. Martí sumava el seu tercer triple per avortar la reacció de les basques. Iona Garcia també apareixia des de la línia de tres per situar el seu equip deu punts per sobre (28-38, minut 37). Quatre punts seguits de les bilbaïnes impedien que el partit, i l'ascens, estigués tancat. Mancava un darrer esforç d'un minut i divuit segons. El triple de Queralt Ribera hi posava la rúbrica final. 32-41 i ascens a la Lliga Femenina 2.