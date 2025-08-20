Vinyet, la patinadora de 9 anys de Sant Fruitós que brilla sense un peu i somia competir a l'Argentina

Amb nou anys i una energia inesgotable, Vinyet Campillo i Feliu s'ha convertit en un exemple de superació i il·lusió a Sant Fruitós de Bages. Patinadora del club CEFAR, viatjarà a l'Argentina el proper mes d'octubre gràcies a una beca de l'Onat Foundation, que li ha atorgat 1.500 euros per finançar el desplaçament. Allà no només competirà en el 7è Open Internacional Copa Jardín de la República de patinatge adaptat, sinó que també coneixerà la Mili, una nena de 12 anys amb qui comparteix passió pel patinatge i una realitat semblant: totes dues viuen amb una amputació. La beca, però, no cobreix totes les despeses del viatge, i per això la família, el club i tot el poble s'han posat en marxa per recollir fons amb una rifa -en què el primer premi és un acte de l'animador Pep Callau-, una trobada motera i un crouwfunding.
El somni de viatjar a l'Argentina
Quan la família va rebre la notícia que la Vinyet era una de les guanyadores de la beca, l'alegria va ser immensa. La iniciativa forma part del projecte Ajuda'm a brillar del club CEFAR, que aposta per fer visibles històries de superació a través de l'esport. La beca cobreix una part del viatge, però el desplaçament fins a l'Argentina requereix també l'acompanyament dels pares, de l'entrenadora i del president del club, i això encareix les despeses.
Per això, s'han posat en marxa tres vies per aconseguir el finançament necessari. D'una banda, una rifa amb premis aportats per entitats i comerços del poble, amb números que es poden comprar a la botiga la Flor del Pirineu i al mateix club. El sorteig es farà el dissabte 27 de setembre, coincidint amb la presentació de la temporada del CEFAR, al Bosquet de Sant Fruitós.
L'endemà, diumenge 28 de setembre, el mateix escenari acollirà la trobada de motards organitzada pel grup Bad Shadows. Un esmorzar de forquilla, activitats i barra serviran per recollir diners que es destinaran íntegrament al projecte de la Vinyet. La família també ha impulsat un micromecenatge per arribar a totes aquelles persones que vulguin col·laborar-hi a distància.
Per a la nena, però, més enllà del viatge, el que la fa més il·lusió és conèixer la Mili: "Ella també és patinadora i li falta una cama. Podrem entrenar i compartir experiències", explica la Vinyet amb la naturalitat d'una nena que viu amb orgull i alegria la seva passió.
Els inicis al patinatge
La història de la Vinyet i el patinatge és recent però intensa. Va començar fa prop de quatre anys, gairebé per casualitat, quan va voler provar-ho. El que havia de ser un entreteniment s'ha convertit en la seva gran afició. Ràpidament va destacar pel seu esperit constant i la seva capacitat per adaptar-se a qualsevol repte sobre les rodes.
Els entrenadors del CEFAR la descriuen com una nena perseverant i amb un somriure contagiós. Tot i portar una pròtesi al peu dreta, això mai ha estat un impediment per saltar, girar o ballar damunt dels patins. "El que més m'agrada és sentir-me lliure i poder fer coses noves", diu.
El seu progrés ha estat tan ràpid que ja ha participat en mostres i competicions a la Catalunya Central i a altres punts del país, i ara tindrà l'oportunitat de fer-ho en una competició internacional a l'Argentina, un pas enorme en la seva trajectòria.
Viure amb una amputació des del naixement
La Vinyet va néixer amb un problema de salut que li va provocar un coàgul al peu que va fer inevitable l'amputació a partir de l'articulació del turmell. Des de ben petita camina amb pròtesi i ha après a conviure-hi amb total naturalitat.
Els seus pares expliquen que mai ha viscut la seva situació com una limitació. Al contrari, sempre ha buscat la forma de fer les coses a la seva manera. El patinatge n'és un exemple: adaptar-se a la pròtesi li ha exigit un esforç extra, però això no ha fet més que augmentar les ganes de millorar.
La família insisteix que l'important és tractar-ho amb normalitat. "Ella no vol ser vista com algú diferent, sinó com una nena que fa esport, com tantes altres", subratllen.
L'esperit de superació que inspira
La història de la Vinyet és la d'una nena que es planteja reptes i no s'atura fins a aconseguir-los. El patinatge li ha donat confiança i visibilitat, però també li ha permès transmetre un missatge potent: amb esforç i suport, qualsevol persona pot trobar el seu camí.
L'Argentina serà una experiència única. Per a ella, representar el seu club i el seu poble en una competició internacional és un somni, però també una manera de demostrar que el patinatge adaptat té molt a dir i molt per créixer.
La mobilització solidària
El projecte Ajuda'm a brillar no seria possible sense el suport col·lectiu. El club CEFAR, els comerços, amics i veïns del poble i entitats com Bad Shadows s'han mobilitzat per recollir fons. La rifa, la trobada motera i el micromecenatge són només tres exemples de com una comunitat es pot unir al voltant d'una causa.
Els pares de la Vinyet se senten agraïts i emocionats. "És increïble veure com la gent respon. Per nosaltres, aquest viatge és una oportunitat única, i saber que no estem sols ens dona molta força".
Mirada al futur
Amb només nou anys, la Vinyet ja ha viscut experiències que marquen. El viatge a l'Argentina serà un pas més en una trajectòria que tot just comença. El seu futur en el patinatge és encara incert, però el que és segur és que no li falten ganes ni il·lusió.
Mentre arriba el dia de fer les maletes, ella continuarà entrenant al club a partir de setembre amb la mateixa constància de sempre. El que la mou és senzill: patinar la fa feliç. I aquesta felicitat és la que transmet a tots els que la coneixen.
Com diu el lema del projecte, l'objectiu és ajudar-la a brillar. I la Vinyet ja brilla amb llum pròpia.