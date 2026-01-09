El Covisa Manresa inicia la segona volta a Ibi amb l'objectiu d'allunyar-se del descens

El Covisa Manresa afronta aquest dissabte 10 de gener a les 5 de la tarda el partit corresponent a la primera jornada de la segona volta del Campionat Nacional de 2a Divisió B, Grup 3, a Ibi (l'Alcoià). El conjunt bagenc vol refer-se de la derrota a l'inici de la lliga davant el mateix rival i sumar punts per apropar-se a la permanència, amb la majoria de la plantilla recuperada i només un jugador lesionat fora de la convocatòria.
Un rival difícil a casa
L'equip alacantí és vuitè a la classificació amb 22 punts, fruit de sis victòries, quatre empats i cinc derrotes. Tot i no destacar ofensivament, ha encaixat només 37 gols, la segona millor defensa del grup després del Mataró. A casa, al Pabellón Rubén Plaza, l'Ibi ha guanyat quatre partits, n'ha empatat dos i n'ha perdut dos, mostrant-se com un rival sòlid i complicat.
El Covisa Manresa, a punt per sumar
Els manresans lideren la taula golejadora amb 50 gols i compten amb l'objectiu de sumar en terres alacantines per situar-se més a prop de la permanència. Amb 10 punts actualment, es troben a tres punts del quart classificat pel descens i a sis del primer equip fora del descens, el Lleida.
El viatge a Ibi comptarà amb tota la plantilla, excepte el lesionat Xavi Santaella. Jugadors com Mujal, Aleix Pérez, Llucià i el porter Blasco arriben recuperats, fet que reforça les opcions de l'equip per afrontar un partit clau de la segona volta.