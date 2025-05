El Baxi Manresa cau a Andorra i diu adeu al play-off (83-81)

Per segona setmana seguida el Baxi Manresa ha disposat d'un llançament per obtenir el triomf. Però per segon cop, la pilota ha picat al ferro i la victòria s'ha escapat als bagencs que han començat bé, però que han combinat el bon inici amb estones en què el Morabanc Andorra els superava clarament. El final ha estat digne del festival que aquests dies se celebra a Cannes. Quan tot semblava decidit amb dos punts d'avantatge per als andorrans que tenien dos tirs lliures i una antiesportiva al seu favor, el Baxi Manresa ha estat capaç d'igualar a manca d'un segon i mig que ha donat per a molt. Una badada defensiva ha estat clau, tot i que Derrick Alston hagués pogut canviar el signe del partit. La derrota del Baxi Manresa és la cinquena seguida i deixa els bagencs sense play-off.

Mario Saint-Supéry, Cameron Hunt, Musa Sagnia, Marcis Steinbergs i Bodian Massa han estat els cinc titulars del Baxi Manresa. Shannon Evans, Enzo Godou-Sinha, Chumi Ortega, Sekou Doumboya i Ben Lammers, els del Morabanc Andorra. Els manresans han sortit a tot gas i ràpidament ha pres un bon avantatge. Hunt era el màxim estilet i ha sumat els sis primers punts del seu equip. Mario Saint-Supéry ha encertat el seu primer llançament de tres punts. Marcis Steinbergs també ha entrat els seus llançaments. En aquest cas, des del punt de personal. En canvi, el Morabanc només ha trobat Lammers en una ocasió. La resta de llançaments eren erronis i els rebots afavorien els jugadors del Baxi Manresa (2-11, minut 4). La irrupció d'homes com Evans i Okoye no han impressionat als bagencs. Emmanuel Cate s'ha fet fort sota el cèrcol rival. I si no era el romanès qui anotava des de sota ho feia Derrick Alston des de lluny (11-19, minut 7). El Morabanc Andorra no trobava solucions. Saint-Supéry mostrava la seva inspiració i sumava dues cistelles de mèrit. Només el darrer minut del primer període ha impedit que el Baxi Manresa arribés amb una diferència superior als dos dígits (20-27, minut 10).

Els bagencs han trigat més de dos minuts en anotar al segon període. Derrick Alston ha culminat amb una esmaixada una contra iniciada per Dani Pérez. Ha estat lúnica cistella en força estona. Poc a poc, els andorrans han anat tornant el parcial al Baxi Manresa (28-29, minut 14). A més, els de Diego Ocampo s'han carregat ràpidament de personals. Evans ha estat un client habitual de la línia dels 4,70. La reacció del Morabanc Andorra l'ha completada Ferran Bassas amb una meritòria cistella (33-32, minut 16). Hunt no ha trigat a fer recuperar el lideratge al seu equip. El tram final de període ha estat un frec a frec entre els dos equips. El triple de Nikos Chougkaz ha pesat més que els dos punts anotats per Dani Pérez (43-42) i ha decidit la primera part a favor del conjunt andorrà (43-42).

L'inici de la segona part ha estat molt dolent per als interessos del Baxi Manresa. Els d'Ocampo no trobaven la forma d'anotar. Ben al contrari del què feia el Morabanc Andorra. Un parcial de 7-0 obria un forat a favor dels locals que començava a ser perillós. Dos punts ben lluitats per Cate no eren suficients perquè els manresans iniciessin una reacció que els reenganxés al partit. Una falta en atac de Doumbouya ha acabat amb un Hunt molt enfadat. Els seus companys han intentat frenar-lo. Fins i tot, el més jove de tots, Saint-Supéry, li ha demanat seny. La jugada ha acabat amb una tècnica per banda. La interrupció ha anat més bé al Baxi Manresa. Cinc punts seguits de Saint-Supéry, un tir lliure d'Alston i un triple de Santi Vescovi reduien la distància a la mínima expressió (54-53, minut 28). L'uruguià ha estat un autèntic revulsiu. Massa sol per evitar una petita estirada final dels jugadors de Joan Plaza (62-57).

El Baxi Manresa volia exhaurir les seves opcions d'assolir la victòria. L'intercanvi inicial de punts afavoria el Morabanac Andorra que mantenia el domini per una distància que anava dels sis als vuits punts. Els triples de Álex Reyes i Saint-Supéry acostaven els bagencs al seu objectiu. El malagueny, juntament amb Cate, ha rendit de forma notable al pavelló Toni Miró (73-72, minut 36). El partit entrava en la fase decisiva en que sortien els líders de cada equip. Alston aconseguia empatar a 77 amb uns tres minuts per jugar. I a 79 a un 01'15" per al final. Una persona de Hunt enviava Okoye a la línia de tirs lliures. El nigerià ha encertat els dos. Saint-Supery se l'ha jugat de tres i no ha trobat cistella. El mateix base ha comès una falta antiesportiva que semblava sentenciar-ho tot a manca de vuit segons, però Evans ha errat els dos tirs lliures de la personal i els dos que ha gaudit després en la jugada addicional que comportava l'antiesportiva. Alston ha empatat per tercer cop. Ara a 81. Plaza ha tret la pissarra i la jugada li ha sortit a la perfecció. Una badada defensiva ha permès Chougkaz anotar còmodament a manca de sis dècimes. Ocampo també ha tret la seva pissarra. La pilota ha arribat Alston que tot i trobar una bona posició ha errat el tir. 83-81 i adeu definitiu al play-off.

Incidències: Alfonso Olivares, Ilyan González i Andrés Fernández han xiulat el partit. Han eliminat Bodian Massa i Cameron Hunt.