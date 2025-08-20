El Baxi Manresa arrenca la pretemporada amb les revisions mèdiques al CIMETIR

El Baxi Manresa ha iniciat la preparació per a la nova temporada amb les revisions medicoesportives al CIMETIR de la Clínica Sant Josep, fetes dimarts i dimecres. Els exàmens, supervisats per especialistes en medicina esportiva, han confirmat el bon estat de la plantilla, que també ha completat valoracions funcionals al Nou Congost per establir estratègies de treball personalitzades.
Bon estat físic dels jugadors
Els jugadors del primer equip han passat un estudi antropomètric, una espirometria i proves d'esforç per valorar la seva condició física. Entre els que ja han superat els controls hi ha veterans com Dani Pérez, Álex Reyes i Retin Obasohan, així com les noves incorporacions Hugo Benítez, Grant Golden i Agustín Ubal.
El capità Dani Pérez, que afronta la seva sisena temporada amb l'equip, ha remarcat: "Aquesta revisió és primordial, per començar la temporada tant l'equip mèdic com el club s'han d'assegurar que els jugadors arriben bé".
Conveni amb Althaia per als serveis mèdics
Les revisions formen part del conveni de col·laboració entre la Fundació Althaia i el Bàsquet Manresa. L'acord estableix que els professionals de la Clínica Sant Josep assumeixen la responsabilitat dels serveis mèdics de l'equip durant tota la temporada.
Valoracions funcionals al Nou Congost
Les proves s'han completat amb una sèrie de tests funcionals a càrrec de la Unitat de Readaptació Esportiva Integral de la Clínica Sant Josep. Les valoracions han permès mesurar paràmetres de força i funcionalitat per conèixer l'estat inicial dels jugadors i detectar possibles asimetries.
Aquest procés s'ha dut a terme amb tecnologia innovadora, que inclou dues màquines especialitzades per obtenir dades fiables sobre força, moviment i equilibri en diversos exercicis i salts. Segons els responsables mèdics, aquest tipus d'anàlisi permet controlar en temps real el rendiment i establir estratègies personalitzades de treball que ajudin a millorar el rendiment esportiu i prevenir lesions.