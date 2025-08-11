Christopher Gil, nou preparador físic del Baxi Manresa

El Baxi Manresa inicia una nova etapa en l'àrea de preparació física amb la incorporació de Christopher Gil, que assumirà el càrrec aquest estiu després de la sortida d'Adrián Rubio. Rubio, originari de Fuenmayor, ha estat el responsable de la posta a punt de la plantilla des de la temporada 2017-2018, quan l'equip competia a la LEB Or, i ha acompanyat el club en el seu retorn i consolidació a la Lliga Endesa.\r\n\r\nExperiència prèvia al Betis\r\n\r\nChristopher Gil, nascut a Montevideo (Uruguai) el 21 de febrer de 1992, arriba a Manresa després de dues temporades com a preparador físic del Real Betis Baloncesto, a Sevilla, on ha treballat a la Primera FEB. Amb la seva incorporació, el club busca aportar noves metodologies i mantenir l'alt nivell de preparació física que ha caracteritzat l'equip en els darrers anys.\r\n\r\nRenovació a l'equip tècnic\r\n\r\nL'arribada de Gil forma part del procés de configuració del cos tècnic del Baxi Manresa per a la temporada 2025-2026, amb l'objectiu de reforçar totes les àrees de treball i afrontar amb garanties els reptes esportius del nou curs.\r\n