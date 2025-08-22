El Covisa Manresa debutarà dimarts davant el primera Peníscola en el Trofeu Les Codines

El Covisa Manresa afrontarà dimarts 26 d'agost a les 8 del vespre el seu primer partit de pretemporada amb motiu de la 46a edició del Trofeu Les Codines, que enguany el portarà a enfrontar-se al Servigroup Peníscola, equip de Primera Divisió i recent campió de la Copa d'Espanya. L'enfrontament es disputarà al Pavelló Municipal del Pujolet i estarà precedit per la presentació oficial de la renovada plantilla manresana.
Un torneig històric
El Trofeu Les Codines, creat el 1979 coincidint amb la fundació del club, arriba enguany a la seva 46a edició ininterrompuda. Per aquesta competició han passat conjunts de primer nivell com Palma Futsal, Industrias Santa Coloma, Polaris Cartagena, Miró Martorell, Deportivo Puertollano, Uruguay Tenerife o Sala 5 Martorell, així com filials del Barça, El Pozo i Movistar Inter. El Peníscola repetirà presència al Pujolet després de participar-hi en l'edició de 2021.
El rival: actual campió d'Espanya
El Servigroup Peníscola, dirigit pel gallec Santi Valladares, arriba a Manresa com a vigent campió de Copa d'Espanya i després d'haver finalitzat la temporada passada al capdavant de la lliga regular, tot i quedar eliminat a la primera ronda pel títol a mans d'El Pozo Murcia. L'equip castellonenc afronta aquest curs amb baixes sensibles com les de Gauna (fitxat pel Barça) i Pani (Movistar Inter).
Novetats al Covisa Manresa
L'equip dirigit per Antonio Mesa es troba immers en les primeres setmanes de preparació, amb dobles sessions en l'estada de cap de setmana a Berga. El Covisa presenta fins a vuit incorporacions a la plantilla per a la temporada 2025-26, que es podran veure per primera vegada en acció en aquest Trofeu Les Codines, en un moment de plena càrrega física de la pretemporada.