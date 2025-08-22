22 de agost de 2025

El Covisa Manresa debutarà dimarts davant el primera Peníscola en el Trofeu Les Codines

El partit, que es jugarà al Pujolet, servirà per presentar la nova plantilla 2025-26

Publicat el 22 d’agost de 2025 a les 20:22
Actualitzat el 22 d’agost de 2025 a les 20:24

El Covisa Manresa afrontarà dimarts 26 d'agost a les 8 del vespre el seu primer partit de pretemporada amb motiu de la 46a edició del Trofeu Les Codines, que enguany el portarà a enfrontar-se al Servigroup Peníscola, equip de Primera Divisió i recent campió de la Copa d'Espanya. L'enfrontament es disputarà al Pavelló Municipal del Pujolet i estarà precedit per la presentació oficial de la renovada plantilla manresana.

Un torneig històric

El Trofeu Les Codines, creat el 1979 coincidint amb la fundació del club, arriba enguany a la seva 46a edició ininterrompuda. Per aquesta competició han passat conjunts de primer nivell com Palma Futsal, Industrias Santa Coloma, Polaris Cartagena, Miró Martorell, Deportivo Puertollano, Uruguay Tenerife o Sala 5 Martorell, així com filials del Barça, El Pozo i Movistar Inter. El Peníscola repetirà presència al Pujolet després de participar-hi en l'edició de 2021.

El rival: actual campió d'Espanya

El Servigroup Peníscola, dirigit pel gallec Santi Valladares, arriba a Manresa com a vigent campió de Copa d'Espanya i després d'haver finalitzat la temporada passada al capdavant de la lliga regular, tot i quedar eliminat a la primera ronda pel títol a mans d'El Pozo Murcia. L'equip castellonenc afronta aquest curs amb baixes sensibles com les de Gauna (fitxat pel Barça) i Pani (Movistar Inter).

Novetats al Covisa Manresa

L'equip dirigit per Antonio Mesa es troba immers en les primeres setmanes de preparació, amb dobles sessions en l'estada de cap de setmana a Berga. El Covisa presenta fins a vuit incorporacions a la plantilla per a la temporada 2025-26, que es podran veure per primera vegada en acció en aquest Trofeu Les Codines, en un moment de plena càrrega física de la pretemporada.

