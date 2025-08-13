El Covisa Manresa es presentarà contra el campió de la Copa d'Espanya al Trofeu Les Codines

El Covisa Manresa ja té data per començar a rodar. El primer entrenament de la temporada 2025-26 serà el dilluns 18 d'agost, a les 8 del vespre, al pavelló del Pujolet. Serà el punt de partida d'un curs en què l'equip manresà manté com a principal objectiu la lluita per l'ascens a Segona Divisió.
Un Trofeu Les Codines de luxe
La presentació oficial de l'equip arribarà pocs dies després, el dimarts 26 d'agost, a 1/4 de 9 del vespre, també al Pujolet, en la 46a edició del Trofeu Les Codines. El rival serà el Servigroup Peníscola, campió de la lliga regular 2024-25 de Primera Divisió i actual campió de la Copa d'Espanya. Tot i la seva excel·lent temporada passada, el conjunt castellonenc va quedar fora de la lluita pel títol en caure al primer partit del playoff davant El Pozo Múrcia. El duel promet ser una gran prova de nivell per al Covisa Manresa i un atractiu per a l'afició.
Calendari confirmat
La Federació també ha donat a conèixer el calendari de Segona Divisió B. El Covisa Manresa seguirà al grup 3, que enguany comptarà amb sis equips de fora de Catalunya: Illes Balears Palma B, Montesión de Palma, Ibi d'Alacant, Ye Faky de Cocentaina (Alacant), Bisontes Playas Castelló i El Pilar València.
La lliga arrencarà el 13 de setembre al Pujolet davant l'Ibi d'Alacant, mentre que la cloenda serà el 2 de maig del 2026, a la pista del Montesión de Palma. El calendari complet es pot consultar en aquest enllaç.
Amb la il·lusió renovada i el suport de l'afició, el Covisa Manresa comença a preparar una nova temporada amb l'objectiu clar de tornar a lluitar per les primeres places i fer un pas endavant en la recerca de l'ascens.