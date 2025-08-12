La Pirinaica inicia la pretemporada amb l'objectiu d'optar de nou a l'ascens a Lliga Elit

La Pirinaica ha donat el tret de sortida a la temporada 2025-26 aquest dilluns amb el primer entrenament a les instal·lacions del barri de la Mion. L'equip, que l'any passat va fregar l'ascens a la Lliga Elit però va caure a l'eliminatòria final davant el Júpiter, afronta el nou curs amb la mirada posada a tornar a estar entre els millors de la Primera Catalana i tornar a lluitar per pujar de categoria.
Bloc consolidat i reforços estratègics
El club manté gairebé íntegra la plantilla que va ser protagonista la temporada passada, amb una única baixa: Sofiane, que ha fitxat pel Cerdanyola de Tercera RFEF. A canvi, arriben reforços per apuntalar totes les línies.
A la porteria, Dani del Río i Armengol seguiran defensant el marc. En defensa, repeteixen Cabezas, José Zajara, Jonny Vinasco, Camilo Vinasco, Miquel Nocete, Marc Ávila, Albert De Verdonces i Tahiro, als quals se suma Dani Santiago (King's League).
El mig del camp el formen Pau Quintana, Joan Altimira, Jose Samper, Ansumana Bojang, Èric López i Roger Alsina. En atac, l'equip comptarà amb Biel Rodríguez (San Mauro), Felipe Guerrero Pipe, Eloi Moral, Jesús Peñarrubia, Kenneth Cosano, Arnau Puentes i Max Morell (UE Vic, CFI).
Canvis a l'staff tècnic
L'equip tècnic estarà encapçalat per Román Carrillo, amb novetats a la banqueta: Hector com a segon entrenador, Abraham Uiller i Ángel com a preparadors, Mateo Rivera com a fisioterapeuta, tots ells noves incorporacions. Completen l'equip Javi Bone com a metge, Magí com a entrenador de porters, Pascual com a delegat i Aleix com a psicòleg esportiu.
Ambició intacta
Des del club es marca com a repte tornar a ocupar posicions capdavanteres i aspirar a l'ascens a la Lliga Elit, objectiu que la temporada passada es va escapar per molt poc. La combinació d'un bloc consolidat, reforços de qualitat i un cos tècnic renovat fa que la il·lusió torni a ser alta a la Mion.