Memòria.cat recupera un documental de 1971 inèdit del Club Atlètic Manresa

L'Associació Memòria i Història de Manresa ha incorporat al seu portal Memòria.cat el documental Un esport per a tothom, produït pel Club Atlètic Manresa l'any 1971. La pel·lícula, de 30 minuts, recull les proves d'atletisme de l'època i inclou nombrosos atletes manresans, oferint un valuós testimoni del desenvolupament de l'esport local i dels canvis que ha experimentat l'atletisme en més de mig segle.
Un documental històric sobre l'atletisme manresà
El film, realitzat per Ramon Navarro Antúnez i Josep Comas Closas, va ser concebut per difondre l'atletisme, un esport minoritari en aquell moment, i es va projectar prop d'un centenar de vegades en centres d'ensenyament. Segons els autors, l'objectiu de l'atletisme és afavorir la millora personal més que guanyar els adversaris, i després de la projecció del film, el Club Atlètic Manresa "va créixer amb gent i qualitat".
La pel·lícula recull totes les proves de pista realitzades l'any 1971, incloent les especialitats que estaven permeses a les atletes femenines. La majoria de les imatges, filmades en blanc i negre, corresponen a competicions celebrades a l'estadi del Congost, aleshores amb paviment de cendra, mentre que algunes seqüències en color es van rodar a les Pistes Universitàries de Barcelona durant el Campionat de Catalunya absolut. Aquesta combinació d'imatges fa del documental un testimoni de gran valor històric.
Canvis en l'atletisme i curiositats del 1971
El documental mostra els canvis profunds que ha experimentat l'atletisme: des del tipus de proves fins als materials utilitzats. Crida especialment l'atenció la manca d'utillatge per esmorteir els salts d'alçada, avui impensable en qualsevol instal·lació, així com les perxes i altres elements esportius que han evolucionat al llarg de més de cinquanta anys.
Noms i entrevistes d'atletes manresans
Entre els participants que apareixen a Un esport per a tothom es poden reconèixer atletes històrics del Club Atlètic Manresa com Lluís Ballús, Joan Busquets, Joan Carreras, Jaume Olivé, Josep Oriol Olivé, Fina Obradors, Xavier Obradors, Mercè Rosich, Montserrat Selga, Marcel Soler, Julià Vilellas i Loles Vives. El documental inclou també diverses entrevistes amb Joan Busquets, Joan Carreras, Lluís Giró, Xavier Obradors, Simeó Selga i Loles Vives, aportant detalls sobre les competicions i la vivència dels esportistes de l'època.
Accés i recursos addicionals
El portal Memòria.cat ofereix el curtmetratge juntament amb un minutatge detallat de la filmació, amb la descripció de les proves i dels atletes participants. El projecte ha comptat amb la col·laboració del Club Atlètic Manresa i amb el suport d'Àngel López Tormes, col·laborador de l'Associació Memòria i Història de Manresa, que ha sincronitzat el film.