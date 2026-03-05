05 de març de 2026

Una caminada de marxa nòrdica recorrerà diumenge els entorns naturals d'Artés

La proposta seguirà la ruta de vinya i pedra seca de Matacans en un itinerari circular d'uns 12 quilòmetres sense dificultat

  La caminada de marxa nòrdica resseguirà les construccions de pedra seca a l'entorn de Matacans

Publicat el 05 de març de 2026 a les 09:14

Artés acollirà aquest diumenge, 8 de març, una nova sortida del cicle Coneix els entorns naturals del Bages caminant en marxa nòrdica, una proposta de Meandre que convida a descobrir el territori a través de rutes guiades i accessibles. En aquesta ocasió, l'activitat seguirà la ruta de vinya i pedra seca de Matacans, un itinerari que combina patrimoni rural i paisatge vitivinícola.

La caminada serà circular i d'uns 12 quilòmetres, sense dificultat tècnica, i permetrà recórrer camins i senders entre vinyes i diverses construccions tradicionals de pedra seca. L'organització destaca que el recorregut ofereix també vistes panoràmiques del Pirineu encara nevat.

Sortida a les 9 del matí des de l'Escola Bressol Moixaines

La sortida està prevista a les 9 del matí des del pàrquing de l'Escola Bressol Moixaines, a la Ronda del Torrent d'Artés. L'activitat estarà guiada per Pep Llort, que s'encarregarà de conduir el grup i de dirigir els exercicis previs de preparació i estiraments.

La participació té un cost de 5 euros, amb un preu reduït de 2,5 euros per als socis, i no cal fer inscripció prèvia.

Una proposta per descobrir els espais naturals del Bages

La caminada s'emmarca dins el programa d'activitats que promou Meandre Associació per la preservació del patrimoni natural, amb la col·laboració de Manresa + Verda, amb l'objectiu de fomentar l'activitat física i el coneixement dels espais naturals de la comarca.

El cicle proposa diverses sortides al llarg de l'any per descobrir paisatges, camins i patrimoni natural del Bages, combinant la pràctica de la marxa nòrdica amb la divulgació del territori.

