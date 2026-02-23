Manresa impulsa un cicle de caminades per millorar el verd urbà i la mobilitat

El Parc de la Séquia i Meandre han posat en marxa el cicle Caminades pel verd urbà: Què tenim? Què ens falta?, una iniciativa participativa per analitzar sobre el terreny l'estat dels espais verds i la mobilitat a peu a Manresa. El programa inclou quatre recorreguts urbans entre centres d'atenció primària i diferents punts de l'Anella Verda, així com una sessió final oberta per compartir conclusions que es faran arribar a l'Ajuntament.
Quatre recorreguts per observar la ciutat a peu
La proposta compta amb la col·laboració de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, l'Institut Català de la Salut, Althaia, Salut Pública i la Diputació de Barcelona, i planteja un doble objectiu: visibilitzar els elements que contribueixen a fer una ciutat més caminable i saludable -com l'arbrat, l'ombra, els parcs, els corredors verds, les voreres amples o els carrers pacificats- i, alhora, recollir aportacions sobre aquells aspectes que cal millorar.
El cicle inclou quatre caminades urbanes. La primera sortirà del CAP Barri Antic fins a la Torre Santa Caterina el dissabte 7 de març, amb un recorregut de 6,3 quilòmetres i inici a les 9 del matí. La segona anirà del CAP Bages fins a la Torre Lluvià el dissabte 18 d'abril, amb 8,7 quilòmetres de trajecte, sortint a les 9 del matí. El tercer recorregut unirà el CAP Sagrada Família amb el Santuari de la Salut de Viladordis el dissabte 9 de maig, amb 6,8 quilòmetres, també a les 9. Finalment, el dissabte 6 de juny, la caminada sortirà del CAP Les Bases fins al Parc de l'Agulla, amb 7,6 quilòmetres i inici a 2/4 de 9.
Aquests itineraris permetran observar diferents barris i entorns naturals de Manresa, connectant equipaments sanitaris amb espais emblemàtics de l'Anella Verda de Manresa.
Participació activa i retorn a la ciutat
Durant les caminades s'habilitarà un canal de participació perquè les persones assistents puguin enviar fotografies i notes de veu amb valoracions sobre punts forts i mancances detectades. A més, es faran algunes parades específiques per compartir impressions de manera col·lectiva.
El cicle culminarà amb una sessió oberta a tota la ciutadania el dimecres 17 de juny a 2/4 de 6 de la tarda al Museu de l'Aigua i el Tèxtil. En aquesta trobada es presentaran les aportacions recollides i les conclusions finals, que es traslladaran a l'Ajuntament amb la voluntat de contribuir a una planificació urbana més verda, saludable i pensada per caminar.