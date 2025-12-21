Joanenc i Cardona guanyen els seus partits a Primera Catalana

Els dos equips bagencs més mal classificats a Primera Catalana, el Joanenc i el Cardona, han aconseguit importants victòries en els seus respectius partits i respiraran més alleugerits per acabar l'any, un encara en places de descens, però a només un punt de la salvació, i l'altre allunyant-les. En canvi, la Pirinaica i el Gimnàstic Manresa han empatat a casa i es mantenen a mitja taula.
Victòria del Joanenc contra un rival directe
El Joanenc s'ha imposat 3-1 al Borges Blanques, un dels seus rivals directes a la part baixa de la taula. Els bagencs han encetat el marcador al minut 43 amb gol d'Isaac Morillo. Ja a la segona part, al 58, Carles Serra ampliava la diferència, i al 89 Biel Castilla sentenciava el matx. A la següent jugada, els de les Garrigues han marcat el gol de l'honor a càrrec de Mohamed El Habib Hadjali.
El Cardona guanya un rival que arribava en ratxa
El Cardona ha aconseguit una victòria de mèrit, 2-0, contra el Castellar, que arribava a la vila ducal amb una ratxa de quatre victòries consecutives i cinc partits sense perdre. Iker Navarro estrenava el compte cardoní al minut 12 i Joan Viladomat, al 69, sentenciava el partit.
Empat de la Pirinaica a casa
La Pirinaica no ha pogut passat de l'empat 1-1 a la Mion contra el APA Poble Sec, un equip que també batalla a la part mitja de la taula. Eloi Moral ha avançat els manresans al minut 13, però Víctor Muñoz empatava al 35.
El Gimnàstic empata contra l'Igualada
L'altre equip manresà, el Gimnàstic Manresa també ha empatat 1-1 a casa, en aquest cas contra l'Igualada, instal·lat a la tercera posició de la taula. Els visitants s'han avançat al minut 48 amb gol de Carlos Monje. Poc després, al 54, empatava Ethan Girard. El Gimnàstic ha jugat la darrera mitja hora amb un home menys per expulsió per doble amonestació d'Albert Rubio.